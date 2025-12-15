Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Çinli bilim insanları, geliştirdikleri yeni bir teknoloji sayesinde deniz suyundan aynı anda hem içme suyu hem de bor elde edebilmeye başladılar.

Çinli bilim insanları, deniz suyundan aynı anda hem içme suyu hem de bor elementi elde edebilen yenilikçi bir teknoloji geliştirdi. Güneş enerjisiyle çalışan bu yöntem, yalnızca sürdürülebilir su arıtımı açısından değil, aynı zamanda Çin’in stratejik ham madde ihtiyacı açısından da büyük önem taşıyor.

Northwest A&F Üniversitesi’nde geliştirilen sistem, özel olarak tasarlanmış kompozit bir jel kullanıyor. Bu jel, güneş ışığını kullanarak suyu buharlaştırırken, deniz suyunda eser miktarda bulunan boru yakalayıp dışarı çıkmasını engelliyor. Böylece hem tatlı su üretiliyor hem de bor elementi geri kazanılıyor.

Çin bugüne kadar boru Türkiye ve ABD'den ithal ediyordu

Bor, Çin’in bazı gelişmiş hipersonik silahlarında kullanılan scramjet motorlarının katı yakıtlarında kritik bir rol oynuyor. Ayrıca askerî ve endüstriyel alanlarda yaygın kullanılan neodimyum-demir-bor mıknatıslarının da temel bileşeni. Çin, dünyada en fazla bor talebine sahip ülkelerden biri olmasına rağmen, bu elementi büyük ölçüde Türkiye ve ABD’den ithal ediyor.

Laboratuvar testlerinde sistem, saat başına metrekarede 2,14 kilogram tatlı su üretirken, dokuz saat içinde 225 miligramdan fazla bor topladı. Üstelik jel, yedi kez yeniden kullanıldıktan sonra bile bor tutma kapasitesinin %86’sını korumayı başarmış durumda.

Bu teknoloji gelecekte daha fazla alanda kullanılabilir

Gerçek koşullardaki performansı görmek için Hong Kong’da yapılan açık hava testlerinde de dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Sadece üç saatlik çalışmada metrekare başına 5,2 kilogram tatlı su üretildi ve yoğunlaştırılan suda hiç bor tespit edilmedi.

Araştırmacılar, bu yöntemin düşük enerji ihtiyacıyla hem su kıtlığına hem de stratejik kaynak güvenliğine çözüm sunabileceğini düşünüyor.