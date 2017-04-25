Muhteşem Bir Haber: Kötü Anıları Zihnimizden Sildirmek Mümkün Hale Geliyor!

Baş rollerinde Jim Carrey ve Kate Winslet'in yer aldığı; 2006 yılında vizyona giren, Oscar ödüllü "Eternal Sunshine Spotless Mind" (Sil Baştan) filmi gerçek oluyor. Uzmanlar, beynimizde yer alan istenmeyen anıları silmenin yakında mümkün olacağını iddia ediyorlar.

Kanada Toronto Üniversitesi'nden bilim insanları, bilimde çığır açıcı bir buluşa imza atmış olabilirler. Araştırmacılar, fareler üzerinde “korku ve tehdit” duygularıyla bağlantılı anılarla ilişkili beyin hücrelerini tespit edip, bu anıları silmeyi başardılar.

"Eternal Sunshine Spotless Mind", 2016 yılında açıklanan; dünya çapında 117 sinema eleştirmenin fikirleri doğrultusunda hazırlanan "21. Yüzyılın En İyi Filmleri" listesinde, ilginç konusuyla 6. sırayı alan bir film. (Bir sonraki cümle filmi izlemeyenler için spoiler olabilir dilerseniz bir sonraki paragraftan okumaya devam edebilirsiniz.) Filmin konusunu kısaca birbirlerini çok seven, fakat farklı kişilikleri yüzünden birlikte olamayan iki aşığın (Jim Carrey ve Kate Winslet) yaşadıkları ilişkiye dair tüm anılarını tıbbi bir müdahale ile zihinlerinden sildirmeleri şeklinde özetleyebiliriz-. Bilim insanları da, filme konu olan, bu uzun süredir üzerinde çalıştıkları zihin silme teknolojisinin sonunda gerçek olduğunun haberini vermekteler.

Şimdilik yalnızca fareler üzerinde denenen bu uygulamanın yakında insanlar üzerinde de denemelerine başlanacağı belirtilenler arasında. Araştırmacılar, beynimizde yer alan milyonlarca hücreden sadece kötü anılarla ilgili olanlarını tespit ederek; yalnızca bunlara müdahale etmenin oldukça zor bir işlem olduğundan bahsederken, yine de kötü hatıraları diğer hücrelere zarar vermeden silmeyi başardıklarını ifade etmekteler.

Yöntem özellikle cinsel istismara uğrayan kadınlarda ve travma sonrası stres bozukluğu olan askerlerde kullanılacak. Yine de, iyi ya da kötü ne olursa olsun insan zihnine, anılarımıza müdahale etmenin etik bir davranış olmadığı için kabul edilemez olduğunu savunan bilim insanları da yok değil. Bununla birlikte uygulamalar

yaygınlaştıktan sonra pek çok insanın anılarına müdahale ettirmek isteyeceği, kötü anıları zihninden sildirmek isteyeceği düşünülmekte.