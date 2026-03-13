Tümü Webekno
Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Otomobil

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere yönelik ÖTV'siz otomobil alma imkânı sunacak olan kanun teklifi meclise sunulmuş durumda. Peki meclisten geçtiği senaryoda ÖTV'siz otomobil fiyatları ne kadar olacak?

Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Ülkemizdeki otomobil fiyatları her geçen gün ciddi seviyede artıyor ve bunda en büyük pay “Özel Tüketim Vergisi” ya da kısaca ÖTV olarak bildiğimiz vergi tarafında. Emeklilere yönelik meclise sunulan yeni kanun teklifi de bu ÖTV'yi kaldırarak emeklilerin daha uygun fiyatlara otomobil alabilmesini amaçlıyor.

Eğer bu teklif meclisten geçerse emeklilerin alabileceği pek çok uygun fiyatlı otomobil olacak. Biz de ülkemizde en çok satan modellerin ÖTV'siz fiyatlarının ne kadar olacağını sizler için hesapladık.

Emekliler için ÖTV'siz otomobil fiyatları

2

Marka & Model Motor Hacmi Güncel Satış Fiyatı ÖTV'siz Satış Fiyatı
Opel Corsa <1400 cm³ (1.2L) 1.290.000 TL 758.823 TL
Fiat Egea Sedan <1400 cm³ (1.4L) 1.409.900 TL 805.657 TL
Hyundai i20 <1400 cm³ (1.2L) 1.425.000 TL 814.285 TL
Renault Clio <1400 cm³ (1.0L) 1.699.000 TL 970.857 TL
Toyota Corolla 1400-1600 cm³ (1.5L) 1.770.000 TL 1.011.428 TL
Renault Megane <1400 cm³ (1.3L) 1.770.000 TL 1.011.428 TL
Renault Duster <1400 cm³ (1.0/1.2L) 1.780.000 TL 1.017.142 TL
Toyota C-HR 1800 cm³ Hibrit 1.999.000 TL 1.175.882 TL
Peugeot 2008 <1400 cm³ (1.2L) 2.329.000 TL 1.293.888 TL
Peugeot 3008 <1400 cm³ (1.2L) 2.594.500 TL 1.365.526 TL

Meclise sunulan teklifle ilgili diğer detaylar için:

Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları Emeklilere ÖTV'siz Araba Alma İmkânı Tanıyacak Kanun Teklifi Meclis Sunuldu: İşte Detayları
Araba Elektrikli Araba

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

Sudan Ucuza Askeri Düzeyde Dayanıklılık Sunan Telefon: realme Note 80 Fiyatı ve Özellikleri!

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

iPhone 18 Pro Max Herkesi Mutlu Edecek Bir Tasarım Değişikliğiyle Gelecek

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

Mart 2026 Togg Kampanyaları: İşte Bu Ayın Kredi Fırsatları!

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Mega Mart' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 13 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Türk Telekom, 5G Paketlerini ve Fiyatlarını Açıkladı: Sınırsız Mobil İnternet Geliyor!

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Samsung Galaxy S26 Serisi Türkiye’de Satışa Çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com