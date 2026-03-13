Emeklilere Yönelik Yasa Meclisten Geçerse ÖTV'siz Otomobil Fiyatları Ne Kadar Olur?

Emeklilere yönelik ÖTV'siz otomobil alma imkânı sunacak olan kanun teklifi meclise sunulmuş durumda. Peki meclisten geçtiği senaryoda ÖTV'siz otomobil fiyatları ne kadar olacak?

Ülkemizdeki otomobil fiyatları her geçen gün ciddi seviyede artıyor ve bunda en büyük pay “Özel Tüketim Vergisi” ya da kısaca ÖTV olarak bildiğimiz vergi tarafında. Emeklilere yönelik meclise sunulan yeni kanun teklifi de bu ÖTV'yi kaldırarak emeklilerin daha uygun fiyatlara otomobil alabilmesini amaçlıyor.

Eğer bu teklif meclisten geçerse emeklilerin alabileceği pek çok uygun fiyatlı otomobil olacak. Biz de ülkemizde en çok satan modellerin ÖTV'siz fiyatlarının ne kadar olacağını sizler için hesapladık.

Emekliler için ÖTV'siz otomobil fiyatları

Marka & Model Motor Hacmi Güncel Satış Fiyatı ÖTV'siz Satış Fiyatı Opel Corsa <1400 cm³ (1.2L) 1.290.000 TL 758.823 TL Fiat Egea Sedan <1400 cm³ (1.4L) 1.409.900 TL 805.657 TL Hyundai i20 <1400 cm³ (1.2L) 1.425.000 TL 814.285 TL Renault Clio <1400 cm³ (1.0L) 1.699.000 TL 970.857 TL Toyota Corolla 1400-1600 cm³ (1.5L) 1.770.000 TL 1.011.428 TL Renault Megane <1400 cm³ (1.3L) 1.770.000 TL 1.011.428 TL Renault Duster <1400 cm³ (1.0/1.2L) 1.780.000 TL 1.017.142 TL Toyota C-HR 1800 cm³ Hibrit 1.999.000 TL 1.175.882 TL Peugeot 2008 <1400 cm³ (1.2L) 2.329.000 TL 1.293.888 TL Peugeot 3008 <1400 cm³ (1.2L) 2.594.500 TL 1.365.526 TL

