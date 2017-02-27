Sony Xperia XZ Premium, XZs, XA1 ve XA1 Ultra Duyuruldu!

Sony, yeni amiral gemisi telefonları Xperia XZ Premium, Premium XZs, Xperia XA1 ve XA1 Ultra’yı tanıttı. XZ Premium, özellikle ekranıyla oldukça dikkat çekiyor.

MWC 2017 etkinliğinde gözler, bu sabah Sony’nin yapacağı duyurulara odaklanmıştı. Şirket, sırasıyla yeni amiral gemilerini tanıttı.

Xperia XZ Premium, dünyanın ilk 4K HDR ekranlı telefonu olma özelliğini taşıyor. Diğer modellerden XZs ise ekran çözünürlüğü dışında XZ Premium ile hemen hemen aynı özelliklere sahip. XA1 Ultra da 6 inçlik kocaman ekranı ve yine özellikleri anlamında doyurucu bir şekilde karşımıza çıktı. XA1’i de Ultra modelinin küçük versiyonu olarak düşünebiliriz. Şimdilik fiyatları belli olmayan cihazların özelliklerinin neler olduğuna bir bakalım:

Sony Xperia XZ Premium

5.5 inç büyüklüğünde ve 4K HDR çözünürlüğünde ekran

Qualcomm Snapdragon 835 işlemci ve Adreno 540 grafik işlemcisi

4 GB RAM ve 64 GB dahili hafıza (+ microSD kart desteği)

19 MP çözünürlüğünde arka ve 13 MP çözünürlüğünde ön kamera

Android 7.1 Nougat işletim sistemi

3230mAh büyüklüğünde batarya + hızlı şarj (QuickCharge 3.0) özelliği

Parlak krom ve siyah renk alternatifleri

Sony Xperia XZs

5.2 inç büyüklüğünde ve 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünde ekran

Qualcomm Snapdragon 820 işlemci

Adreno 530 grafik işlemcisi

4 GB RAM ve 32 / 64 dahili hafıza alternatifleri (+ microSD kart desteği)

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

2900mAh büyüklüğünde batarya

Gümüş, buz mavisi ve siyah renk alternatifleri

Suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayan IP 68 sertifikası

Boyut: 146 x 72 x 8.1 mm, ağırlık: 161 gram

Sony Xperia XA1

5 inç büyüklüğünde ve 1280 x 720 piksel çözünürlüğünde ekran

2.3GHz hızında çalışan, 64-bit mimarili Helio P20 işlemci ve ARM Mali T880 grafik işlemcisi

3 GB RAM ve 256 GB’a kadar arttırılabilir 32 GB hafıza

Android 7.0 Nougat işletim sistemi

Çift SIM kart desteği (opsiyonel)

LED flaşlı, Exmor RS sensörlü ve f/2.0 aralıklı 23 MP çözünürlüğünde arka ve otofokus özellikli 8 MP çözünürlüğünde ön kamera

Boyut: 145 x 67 x 8mm, ağırlık: 143 gram

2300mAh gücünde batarya

Sony Xperia XA1 Ultra