Lise öğrencisi İrfan Şener, Instagram üzerindeki fotoğraf ya da videoları indirmemiz için dünyanın en pratik yollarından birini geliştirdi. ZeroStagram adını verdiği projesi, tarayıcılar üzerinden çok basit bir şekilde işliyor.

Ülkemizde yazılımla ilgilenen pek çok genç arkadaşımız var. Elimizden geldiğince bu konuda meraklı olan ve merakını yaptığı işlere de yansıtan arkadaşlarımızı tanıtmaya çalışıyoruz. İzmir’de yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi İrfan Şener, bugüne kadar gördüğümüz en pratik sosyal medya araçlarından birisi geliştirdi.

Bildiğiniz üzere Instagram üzerindeki video ve fotoğrafları indirmek son derece güçtür. Bunun için mobil uygulamalardan kopyalanmış bağlantılara ya da bilgisayardaki tarayıcınıza entegre olan çözümler mevcut. Ancak hepsi son derece uğraştırıcı ve arayüz konusunda sınıfta kalan işler.

İrfan’ın geliştirdiği ZeroStagram ise oldukça basit bir şekilde çalışıyor:

Kullanmak için tarayıcıdaki URL’nin başına sadece bir adet “0” ekleyip Enter tuşuna basın:

Aynı zamanda ZeroStagram, herkese açık profillerdeki içeriklerin çoklu şekilde indirilmesi için de muhteşem bir çözüm sunuyor. Siz URL başına “0” ekledikten sonra profilin ana sayfasından istediğiniz kadar içeriği seçip toplu indirebiliyorsunuz.

Genç arkadaşımızı emeği için tebrik ediyor, onu bekleyen parlak kariyer basamaklarında başarılar diliyoruz. Eğer destek olmak isterseniz, kendisine şuradaki proje sayfasından ulaşabilirsiniz.