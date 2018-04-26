Canlı yayın izleyicilerinin neredeyse hepsine sahip olan Twitch izlenme oranlarını arttırmayı başarırken, en büyük rakibi YouTube Gaming büyük kayba uğradı.

Canlı yayın denildiğinde ilk akla gelen platform Twitch, oyun akışı pazarında yılın ilk çeyreğinde eriştiği izleyici sayılarıyla liderliğini pekiştirdi. Canlı oyun yayınlarında ikinci sırada gelen YouTube Gaming ise tüm cephelerde kaybetti. Diğer platformlarsa neredeyse yok denecek kadar az takip ediliyor ve izleniyor.

Twitch izleyicileri 2018’in ilk çeyreğinde %21 artış gösterdi ve 788 bin ortalama izleyiciden 953 bine yükseldi. Bu yükselişin yanında YouTube Gaming %12 düşüş gösterdi ve 308 bin ortalama izleyiciden 272 bine geriledi. Diğer akış hizmetleri artış gösterdi, ancak toplam görüntülenme sayıları hala çok düşük.

Yalnız başına Dr. Disrespect geri döndüğünde 388 bin eş zamanlı izleyiciye erişmişti. Ninja, Drake ve Travis Scott birlikte Fortnite oynadıklarındaysa 628 bin eş zamanlı izleyiciye ulaştılar. Bu yayıncılar YouTube Gaming’in toplam izlenme sayısından çok daha fazlasına sahipler. Bu nedenle sevilen isimleri bünyesinde barındıran Twitch her geçen gün büyümeye devam ederken, diğer canlı yayın akışı platformları çaresizce izlemekle yetiniyorlar.

Twitch büyüdükçe yayıncılarda Streamlabs üzerinden daha fazla bağış almaya başladılar. Streamlabs son yılların en büyük bağış hacmine erişti ve bu yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 35 milyon dolar topladı. Ufak kesintiler sonrasında bu bağışlar Twitch yayıncılarının hesaplarına yatırılıyor.