Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Elektrikli Otomobil Sahiplerine Müjde: e-Devlet, Size En Yakın Şarj İstasyonlarını Göstermeye Başladı!

e-Devlet'e elektrikli otomobil sahipleri için büyük önem arz eden bir özellik eklendi. Şarj İstasyonları isimli bu özellik, size en yakın konumdaki şarj noktalarıyla ilgili detaylı bilgiler sağlıyor. Peki bu özellik nasıl kullanılacak?

Elektrikli Otomobil Sahiplerine Müjde: e-Devlet, Size En Yakın Şarj İstasyonlarını Göstermeye Başladı!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Ülkemizdeki elektrikli otomobil sahiplerini çok sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. e-Devlet mobil uygulamasına "Şarj İstasyonları" hizmeti eklendi. "Yardımcı Hizmetler" menüsü üzerinden ulaşabileceğiniz hizmet sayesinde bulunduğunuz yere en yakın şarj istasyonlarını görüntüleyebilir, bu istasyonlarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile şarj istasyonları, önemli bir ihtiyaç hâline geldi. Ancak bu istasyonların sayısı, en azından şimdilik akaryakıt istasyonları kadar çok değil. Hâl böyle olunca e-Devlet, vatandaşın önemli sorunlarına bir tanesine çözüm bulmuş oldu. Artık elektrikli otomobil sahibi vatandaşlar, şarj istasyonu bulmakta zorlanmayacaklar.

e-Devlet'in yeni özelliği işte böyle görünüyor:

Başlıksız-1

e-Devlet'e eklenen Şarj İstasyonları özelliği, sadece soketlerin konumunu göstermiyor. İstasyonun durumu ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı sayfada şarj ücretlerine, soketlerin sağladıkları güç durumlarına ve müsaitlik durumlarına tek bir tıklama ile ulaşabiliyorsunuz.

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser! Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Şarj İstasyonları özelliğini kullanabilmeniz için iOS veya Android telefonunuza e-Devlet uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra ekranı kaydırdığınız zaman Yardımcı Hizmetler bölümünün hemen altında Şarj İstasyonları özelliğini göreceksiniz. Konum izni verdikten sonra size en yakın şarj istasyonlarına anında ulaşabileceksiniz.

E-Devlet Elektrikli Araba Türkiye

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

[18 Aralık] Epic Games'in Yılbaşı Özel İlk Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Toyota, Ortalığı Karıştıracak Yeni Elektrikli SUV'unu Tanıttı: Karşınızda Urban Cruiser!

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim