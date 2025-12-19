Elektrikli Otomobil Sahiplerine Müjde: e-Devlet, Size En Yakın Şarj İstasyonlarını Göstermeye Başladı!

e-Devlet'e elektrikli otomobil sahipleri için büyük önem arz eden bir özellik eklendi. Şarj İstasyonları isimli bu özellik, size en yakın konumdaki şarj noktalarıyla ilgili detaylı bilgiler sağlıyor. Peki bu özellik nasıl kullanılacak?

Ülkemizdeki elektrikli otomobil sahiplerini çok sevindirecek yeni bir gelişme yaşandı. e-Devlet mobil uygulamasına "Şarj İstasyonları" hizmeti eklendi. "Yardımcı Hizmetler" menüsü üzerinden ulaşabileceğiniz hizmet sayesinde bulunduğunuz yere en yakın şarj istasyonlarını görüntüleyebilir, bu istasyonlarla ilgili bilgi alabilirsiniz.

Elektrikli otomobillerin yaygınlaşması ile şarj istasyonları, önemli bir ihtiyaç hâline geldi. Ancak bu istasyonların sayısı, en azından şimdilik akaryakıt istasyonları kadar çok değil. Hâl böyle olunca e-Devlet, vatandaşın önemli sorunlarına bir tanesine çözüm bulmuş oldu. Artık elektrikli otomobil sahibi vatandaşlar, şarj istasyonu bulmakta zorlanmayacaklar.

e-Devlet'in yeni özelliği işte böyle görünüyor:

e-Devlet'e eklenen Şarj İstasyonları özelliği, sadece soketlerin konumunu göstermiyor. İstasyonun durumu ile ilgili bilgilerin de paylaşıldığı sayfada şarj ücretlerine, soketlerin sağladıkları güç durumlarına ve müsaitlik durumlarına tek bir tıklama ile ulaşabiliyorsunuz.

Şarj İstasyonları özelliğini kullanabilmeniz için iOS veya Android telefonunuza e-Devlet uygulamasını yüklemeniz gerekiyor. Giriş yaptıktan sonra ekranı kaydırdığınız zaman Yardımcı Hizmetler bölümünün hemen altında Şarj İstasyonları özelliğini göreceksiniz. Konum izni verdikten sonra size en yakın şarj istasyonlarına anında ulaşabileceksiniz.