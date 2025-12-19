Toplam Fiyatı 610 TL Değerindeki 3 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam Kış İndirimleri'nin başlamasının ardından 3 oyun Steam'de ücretsiz olarak dağıtılıyor. Siz de vakit kaybetmeden bu oyunları ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de Steam Kış İndirimleri'nin başlamasıyla birlikte üç oyun ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilir durumda.

Önümüzdeki birkaç gün içinde bu ücretsiz oyunları kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.

Rat Quest nasıl bir oyun?

Bu platform oyununda, seviyeleri aşarken zıplama ana mekanizmanız olacak. Her zıplama önemlidir, bir zıplamayı kaçırırsanız, yeniden başlamanız gerekir. Küçük olabilirsiniz ancak platformlar da öyle.

Rat Quest'i buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Toy Tinker Simulator nasıl bir oyun?

Hiç oyuncak tamircisi olmak istedin mi? İşte eşsiz bir fırsat! Oyuncakları tamir et ve kendi oyuncak müzelerini aç!

Toy Tinker Simulator'u buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

100% Orange Juice nasıl bir oyun?

100% Orange Juice, geliştirici Orange Juice'un yıldız kadrosunun yer aldığı dijital çok oyunculu bir oyundur. Flying Red Barrel, QP Shooting, Suguri ve Sora'dan karakterler, yepyeni karakterlerle bir araya gelerek zarlarla mücadele ederler.

100% Orange Juice'u buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.