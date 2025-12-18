Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, açık kaynak kodlu yeni yapay zekâ dil modeli MiMo-V2-Flash'ı resmen duyurdu. Girdiği performans testlerinde gayet iyi sonuçlar elde eden yapay zekâ, GPT-5 ve Gemini 3.0 Pro gibi modellere sıkı rakip olacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den yapay zekâ sektörüne ilişkin önemli bir hamle geldi. Şirket, "MiMo-V2-Flash" olarak isimlendirdiği yeni geniş dil modelini resmen duyurdu. Xiaomi'nin bugüne kadar duyurduğu en gelişmiş yapay zekâ olarak karşımıza çıkan MiMo-V2-Flash, açık kaynak kodlu yapısı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre MiMo-V2-Flash, 309 milyar parametreye ev sahipliği yapıyor. Hızlı çıkarım gerektiren yapay zekâ ajan senaryoları ve çok aşamalı işlemler için özel olarak optimize edilen yapay zekâ, sahip olduğu özel üretim mimarisi sayesinde uzun görevlerde bile verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Yani Xiaomi'nin yapay zekâ, başlattığınız bir sohbetin ilerleyen dönemlerinde kolay kolay "sapıtmıyor".

Gelelim performans testi sonuçlarına:

Xiaomi'nin yayımladığı resmî performans testi sonuçları, MiMo-V2-Flash modelinin mükemmel olmadığını ortaya koyuyor. Ancak rakiplerinin DeepSeek V3.2, Claude Sonnet 4.5, GPT-5 ve Gemini 3 Pro gibi modeller olduğunu göz önünde bulunduracak olursak elde edilen sonuçların gayet tatmin edici olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik açık kaynak kodlu yapısı, MiMo-V2-Flash'ı rakiplerinin aksine daha ölçeklenebilir ve tamamen ücretiz olmasını sağlayacak.

Xiaomi'nin yeni yapay zekâ modeline doğrudan ulaşmak isteyen kullanıcılar, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Xiaomi MiMo Studio sitesine ulaşabilirler. Ayrıca MiMo-V2-Flash, geliştiriciler için Claude Code ve Cursor gibi üçüncü taraf platformlara da entegre edilebilecek. Bakalım Xiaomi, yeni yapay zekâ modeliyle sektörde ön plana çıkabilecek mi...