Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!

Xiaomi, açık kaynak kodlu yeni yapay zekâ dil modeli MiMo-V2-Flash'ı resmen duyurdu. Girdiği performans testlerinde gayet iyi sonuçlar elde eden yapay zekâ, GPT-5 ve Gemini 3.0 Pro gibi modellere sıkı rakip olacak gibi görünüyor. İşte detaylar...

Xiaomi, Bugüne Kadarki En Gelişmiş Yapay Zekâ Modeli MiMo-V2-Flash'ı Duyurdu: İşte Özellikleri!
Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den yapay zekâ sektörüne ilişkin önemli bir hamle geldi. Şirket, "MiMo-V2-Flash" olarak isimlendirdiği yeni geniş dil modelini resmen duyurdu. Xiaomi'nin bugüne kadar duyurduğu en gelişmiş yapay zekâ olarak karşımıza çıkan MiMo-V2-Flash, açık kaynak kodlu yapısı ile de dikkat çekecek gibi görünüyor.

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre MiMo-V2-Flash, 309 milyar parametreye ev sahipliği yapıyor. Hızlı çıkarım gerektiren yapay zekâ ajan senaryoları ve çok aşamalı işlemler için özel olarak optimize edilen yapay zekâ, sahip olduğu özel üretim mimarisi sayesinde uzun görevlerde bile verimli bir şekilde kullanılabiliyor. Yani Xiaomi'nin yapay zekâ, başlattığınız bir sohbetin ilerleyen dönemlerinde kolay kolay "sapıtmıyor".

Gelelim performans testi sonuçlarına:

Başlıksız-1

Xiaomi'nin yayımladığı resmî performans testi sonuçları, MiMo-V2-Flash modelinin mükemmel olmadığını ortaya koyuyor. Ancak rakiplerinin DeepSeek V3.2, Claude Sonnet 4.5, GPT-5 ve Gemini 3 Pro gibi modeller olduğunu göz önünde bulunduracak olursak elde edilen sonuçların gayet tatmin edici olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Üstelik açık kaynak kodlu yapısı, MiMo-V2-Flash'ı rakiplerinin aksine daha ölçeklenebilir ve tamamen ücretiz olmasını sağlayacak.

Google, Yapay Zekâda Hız Rekoru Kıran Gemini 3 Flash Modelini Duyurdu: İşte Özellikleri Google, Yapay Zekâda Hız Rekoru Kıran Gemini 3 Flash Modelini Duyurdu: İşte Özellikleri

Xiaomi'nin yeni yapay zekâ modeline doğrudan ulaşmak isteyen kullanıcılar, burada bulunan bağlantıyı kullanarak Xiaomi MiMo Studio sitesine ulaşabilirler. Ayrıca MiMo-V2-Flash, geliştiriciler için Claude Code ve Cursor gibi üçüncü taraf platformlara da entegre edilebilecek. Bakalım Xiaomi, yeni yapay zekâ modeliyle sektörde ön plana çıkabilecek mi...

Yapay Zeka Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

Çin Deniz Suyundan Bor Elde Etmeyi Başardı (Türkiye'den Bor İthal Etmeyi Bırakabilirler)

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

GTA 6 Öncesi Gönül Alma: Steam'de Rockstar Games Oyunlarına Yüzde 80'e Varan İndirim Geldi

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

Apple ve Google Gibi Şirketler, Küçücük Ülkelere Bile Sundukları Özellikleri Neden Türkiye'ye Getirmiyor?

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

IKEA, Hem iPhone hem Android Telefonlarda Çalışabilen Şirin mi Şirin Kablosuz Şarj Cihazı Tanıttı

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Çok Az Kaldı! 2025 Steam Kış İndirimleri Ne Zaman? Saat Kaçta?

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Aboneliğinizin Hakkını Verin: İzleyebileceğiniz En İyi Netflix Orijinal Filmleri

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim