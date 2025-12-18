Tümü Webekno
A101, Uygun Fiyata iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus ve iPhone 16 Pro Satıyor!

A101, bu hafta da uygun fiyata iPhone satıyor. iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 modellerini A101'den satın alabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Telefon fiyatlarının uçup gitmesiyle ülkemizdeki kullanıcılar uygun fiyatlı fırsatların yolunu gözler olmuştu. A101 de her hafta sunduğu Aldın Aldın kataloglarıyla bu tarz ürünleri bizlerle buluşturuyordu. Dev zincir mağaza, önceki haftalarda olduğu gibi bu hafta da birçok fırsatla karşımıza çıkıyor.

A101, bu hafta birçok farklı iPhone modeli satacak. Kullanıcılar, şu anda A101 mağazalarından iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max modellerini normalden daha uygun fiyata satın alabiliyor.

A101’de bu hafta satılacak iPhone modelleri

iPhone 14

14

Versiyon Fiyatı
128 GB 43.299 TL
256 GB 48.499 TL
512 GB 52.499 TL

iPhone 15

15

Versiyon Fiyatı
512 GB 64.999 TL

iPhone 16 Plus

plus

Versiyon Fiyatı
512 GB 85.399 TL

iPhone 16 Pro

pro

Versiyon Fiyatı
512 GB 109.499 TL

iPhone 16 Pro Max

max

Versiyon Fiyatı
256 GB 109.499 TL
1 TB 126.899 TL

A101, yukarıda gördüğünüz iPhone modellerini bugün, yani 18 Aralık Perşembe günü itibarıyla mağazalarına getirdi. Eğer siz de yeni bir iPhone arayışındaysanız bu fırsatlara göz atabilirsiniz.

