Hatırlayacağınız üzere Reddit'de deepfakes isimli bir kullanıcı, FakeApp adını verdiği, sahte videolar üretebilen bir yapay zeka geliştirmişti. Uzmanlar herkesin tehlike altında olmadığını, sistemin genelde ünlüleri kullanabileceğini aktardı.

FakeApp isimli bir yazılım sayesinde gerekli bütün açılardan fotoğraflarını bulduğunuz bir kişiyi, istediğiniz bir videonun kahramanı olarak kullanabiliyorsunuz. Deepfakes isimli kullanıcının bu yapay zekayı paylaşmasıyla beraber ünlü isimlerin sahte porno filmleri üretilmişti. Geçtiğimiz aylarda da forumdaki konuda yer alan videolar silinmiş ve deepfakes isimli kullanıcı reddit'den banlanmıştı. Bütün videoların güvenilirliğini tartışmaya açan bu yapay zekanın, insanlar tarafından ne kadar kötüye kullanıldığına şahit olmuştuk. FakeApp büyük bir topluluğa sahip oldu ve yüz binlerce indirme topladı. Önemli sayıda kullanıcı kötüye kullanımlar için uygulamayı kullanmayı tercih etti. Sahte video oluşturmak yeni bir şey değildi ancak daha önce özel donanımlara, uzmanlara ve bolca paraya ihtiyacınız vardı. Şimdi ise evinizde oturduğunuz yerden, iyi bir ekran kartı ve RAM'i yüksek bir bilgisayarla siz de bunu yapabilir duruma geldiniz.

Derin incelemelerde hala fark edilebilse de çoğu ilk bakışta ayırt edemeyeceğiniz kadar kaliteli videolar üretilmeye başlandı. Yapay zekanın, teknoloji uzmanlarını bile aldatmak için yeterince iyi hale gelmesinin ise sadece bir an meselesi olduğu söyleniyor. Videolara olan bakış açısının tamamen değişeceği, bir kanıt olmaktan çıkabileceği belirtiliyor. Uzmanlar yapay zekanın altında bir sihir olmadığını, sadece matematiğin gücünden faydalandığını savunuyorlar. Uzmanlara göre uygulama derin öğrenme metodunu kullanıyor, yani bir diğer anlamla işlevlerini yerine getirmek için sinir ağlarından faydalanıyor. Sinir ağları, insan beyninden esinlenerek tasarlanmış yazılım yapılarıdır.

Yapay zeka derin öğrenme metodunu kullandığı için elindeki verilere fazlasıyla güvenerek ilerlemekte. Yani kaliteli bir video çıkması için, aynı kişinin birçok açıdan çekilmiş kaliteli fotoğraflarına ihtiyaç duymakta. Bu öğrenme biçimi de herkesin bu videoların kurbanı olamayacağı anlamına gelmekte. Yani siyasetçiler, sporcular, oyuncular gibi ünlü isimler hariç herkes güvende diyebiliriz. Teknoloji ilerledikçe kötüye kullanımlar da artıyor, umalım ki yazılım ilerleyen dönemde daha az fotoğrafla çalışabilecek kadar gelişmesin.