Honda Civic'in Türkiye Satışları Durduruldu: İşte Ocak 2026 Honda Fiyat Listesi

Honda, Ocak 2026 güncel fiyat listesini açıkladı. Firma bu ay, zamlardan daha çok konuşulacak bir işe imza attı. Öyle ki Honda Civic, an itibarıyla Türkiye'de satılmıyor. Bunun nedeni, kesin olmamakla birlikte ilave gümrük vergileri olabilir. İşte detaylar...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Japon otomobil devi Honda'nın yaşayabileceği potansiyel sorunlardan bahsetmiştik. Şirket, ilave gümrük vergisi nedeniyle milyonların çok sevdiği Civic'e okkalı bir zam yapabilirdi.

Şimdiyse konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Honda, Ocak 2026 güncel fiyat listesini yayımladı. Yeni fiyat listesinin ön önemsiz meselesi zamlar. Öyle ki Honda, Civic'in Türkiye'deki satışlarını resmen durdurdu. Çok sevilen otomobilin Türkiye'ye yeniden gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil. Peki Honda'nın ocak ayı fiyat listesi ne durumda?

Honda fiyatları - Ocak 2026

Model Aralık Başlangıç Fiyatı Ocak Başlangıç Fiyatı
Jazz e:HEV 1.730.000 TL 1.880.000 TL
HR-V e:HEV 2.330.000 TL 2.389.000 TL
Civic 2.360.000 TL -
Type-R 5.490.000 TL 5.500.000 TL
CR-V e:HEV 6.150.000 TL 6.160.000 TL

Jazz fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Elegance, Otomatik -
1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit Crosstar, Otomatik 1.880.000 TL

2025 Honda Jazz, yalnızca hibrit motorla sunulan ve şehir içi kullanım için optimize edilmiş kompakt bir hatchback olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan hibrit sistem hem düşük yakıt tüketimi hem de sessiz bir sürüş deneyimi vadediyor. Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı ve şerit takip gibi gelişmiş destek sistemlerine yer verilen Jazz, hibrit teknolojisi ve pratik iç tasarımıyla özellikle şehirli kullanıcılar için verimli ve fonksiyonel bir seçenek diyebiliriz.

HR-V fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.5L e:HEV, Hibrit Elegance, Otomatik 2.389.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 2.675.000 TL
1.5L e:HEV, Hibrit Style+, Otomatik 2.955.000 TL

Honda HR-V, şehir odaklı kullanıcılar için tasarlanmış kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. Türkiye’de sadece hibrit motor seçeneği ile sunulan otomobil, sunduğu donanım ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Yüksek oturma pozisyonu ve ferah iç mekânı ile eğlenceli yolculuklar vadeden otomobil, tasarımı, işlevselliği ve hibrit verimliliğiyle kompakt SUV sınıfında akıllıca bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

Type-R fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L VTEC Turbo, Benzinli Type-R, Manuel 5.500.000 TL

2025 Honda Type R, önden çekişli hot-hatch sınıfında performans odaklı sürücüler için geliştirilmiş bir model. 2.0 litrelik turbo VTEC motoru 315 beygir gücü ve yaklaşık 420 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzımanla sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Sert süspansiyon yapısı, sınırlı kaymalı diferansiyel ve gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüksek yol tutuş sunan otomobil, pist ruhunu yola taşıyan iddialı bir seçenek diyebiliriz.

CR-V fiyatları - Ocak 2026:

Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
2.0L e:HEV, Hibrit Advance, Otomatik 6.160.000 TL

Honda'nın en üst düzey özelliklerle donattığı CR-V modeli, özellikle de geniş aileler için ideal. Otomobildeki 2.0 litrelik benzinli motoru destekleyen hibrit ünite, 184 PS güç üretiyor ve 4 tekerden çekiş imkânı sunuyor. 579 litrelik bagaj hacmiyle tüm yükünüzü sırtlayabilecek Honda CR-V, Honda'nın en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatıldı.

Araba Honda

