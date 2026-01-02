Honda Civic'in Türkiye Satışları Durduruldu: İşte Ocak 2026 Honda Fiyat Listesi

Geçtiğimiz hafta sizlerle paylaştığımız bir haberimizde Japon otomobil devi Honda'nın yaşayabileceği potansiyel sorunlardan bahsetmiştik. Şirket, ilave gümrük vergisi nedeniyle milyonların çok sevdiği Civic'e okkalı bir zam yapabilirdi.
Şimdiyse konuyla ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. Honda, Ocak 2026 güncel fiyat listesini yayımladı. Yeni fiyat listesinin ön önemsiz meselesi zamlar. Öyle ki Honda, Civic'in Türkiye'deki satışlarını resmen durdurdu. Çok sevilen otomobilin Türkiye'ye yeniden gelip gelmeyeceği şimdilik belli değil. Peki Honda'nın ocak ayı fiyat listesi ne durumda?
Honda fiyatları - Ocak 2026
|Model
|Aralık Başlangıç Fiyatı
|Ocak Başlangıç Fiyatı
|Jazz e:HEV
|1.730.000 TL
|1.880.000 TL
|HR-V e:HEV
|2.330.000 TL
|2.389.000 TL
|Civic
|2.360.000 TL
|-
|Type-R
|5.490.000 TL
|5.500.000 TL
|CR-V e:HEV
|6.150.000 TL
|6.160.000 TL
Jazz fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|-
|1.5L i-MMD Hybrid, Hibrit
|Crosstar, Otomatik
|1.880.000 TL
2025 Honda Jazz, yalnızca hibrit motorla sunulan ve şehir içi kullanım için optimize edilmiş kompakt bir hatchback olarak karşımıza çıkıyor. 1.5 litrelik benzinli motorla birlikte çalışan hibrit sistem hem düşük yakıt tüketimi hem de sessiz bir sürüş deneyimi vadediyor. Güvenlik tarafında adaptif hız sabitleyici, çarpışma önleme asistanı ve şerit takip gibi gelişmiş destek sistemlerine yer verilen Jazz, hibrit teknolojisi ve pratik iç tasarımıyla özellikle şehirli kullanıcılar için verimli ve fonksiyonel bir seçenek diyebiliriz.
HR-V fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Elegance, Otomatik
|2.389.000 TL
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Advance, Otomatik
|2.675.000 TL
|1.5L e:HEV, Hibrit
|Style+, Otomatik
|2.955.000 TL
Honda HR-V, şehir odaklı kullanıcılar için tasarlanmış kompakt bir SUV olarak öne çıkıyor. Türkiye’de sadece hibrit motor seçeneği ile sunulan otomobil, sunduğu donanım ve kullanım kolaylığıyla dikkat çekiyor. Yüksek oturma pozisyonu ve ferah iç mekânı ile eğlenceli yolculuklar vadeden otomobil, tasarımı, işlevselliği ve hibrit verimliliğiyle kompakt SUV sınıfında akıllıca bir alternatif olarak değerlendirilebilir.
Type-R fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L VTEC Turbo, Benzinli
|Type-R, Manuel
|5.500.000 TL
2025 Honda Type R, önden çekişli hot-hatch sınıfında performans odaklı sürücüler için geliştirilmiş bir model. 2.0 litrelik turbo VTEC motoru 315 beygir gücü ve yaklaşık 420 Nm tork üretirken, 6 ileri manuel şanzımanla sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Sert süspansiyon yapısı, sınırlı kaymalı diferansiyel ve gelişmiş aerodinamiği sayesinde yüksek yol tutuş sunan otomobil, pist ruhunu yola taşıyan iddialı bir seçenek diyebiliriz.
CR-V fiyatları - Ocak 2026:
|Motor-Yakıt
|Donanım-Şanzıman
|Fiyat
|2.0L e:HEV, Hibrit
|Advance, Otomatik
|6.160.000 TL
Honda'nın en üst düzey özelliklerle donattığı CR-V modeli, özellikle de geniş aileler için ideal. Otomobildeki 2.0 litrelik benzinli motoru destekleyen hibrit ünite, 184 PS güç üretiyor ve 4 tekerden çekiş imkânı sunuyor. 579 litrelik bagaj hacmiyle tüm yükünüzü sırtlayabilecek Honda CR-V, Honda'nın en gelişmiş güvenlik teknolojileriyle donatıldı.