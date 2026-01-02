[1-8 Ocak] Toplam Değeri 2.918 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise 2.499 TL değerindeki Total War: THREE KINGDOMS ve 419 TL değerindeki Wildgate oldu. Bu iki oyunu, 8 Ocak tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Total War: THREE KINGDOMS nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Total War: THREE KINGDOMS, seride antik Çin'in destansı çekişmelerini konu alan ilk oyun. Sıra tabanlı imparatorluk kurma, devlet idaresi ve fetihleri gerçek zamanlı savaşlarla birleştiren Total War: THREE KINGDOMS seriyi yeniden tanımlıyor. Total War: THREE KINGDOMS normal fiyatı 2.499 TL.

Total War: THREE KINGDOMS fragmanı

Wildgate nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Wildgate, taktiksel gemi savaşlarını hızlı tempolu birinci şahıs aksiyonuyla harmanlayan bir PvPvE çok oyunculu nişancı oyunudur. Ölümcül çevresel tehlikelerden kaçın, güçlü silahlar ve gemi yükseltmeleri arayın ve Artifact ile kaçan ilk mürettebat olun. Wildgate normal fiyatı 419 TL.

Wildgate fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.