Tümü Webekno
The North Face VOID ürünlerinde indirimler! Paen çantalarda fırsatlar!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[1-8 Ocak] Toplam Değeri 2.918 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyunlar belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunları ücretsiz yaptı?

[1-8 Ocak] Toplam Değeri 2.918 TL Olan İki Oyun Epic Games'te Ücretsiz Oldu
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyunlar ise 2.499 TL değerindeki Total War: THREE KINGDOMS ve 419 TL değerindeki Wildgate oldu. Bu iki oyunu, 8 Ocak tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Total War: THREE KINGDOMS nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Total War: THREE KINGDOMS

Total War: THREE KINGDOMS, seride antik Çin'in destansı çekişmelerini konu alan ilk oyun. Sıra tabanlı imparatorluk kurma, devlet idaresi ve fetihleri gerçek zamanlı savaşlarla birleştiren Total War: THREE KINGDOMS seriyi yeniden tanımlıyor. Total War: THREE KINGDOMS normal fiyatı 2.499 TL.

Total War: THREE KINGDOMS fragmanı

Wildgate nasıl bir oyun ve normal fiyatı ne kadar?

Wildgate

Wildgate, taktiksel gemi savaşlarını hızlı tempolu birinci şahıs aksiyonuyla harmanlayan bir PvPvE çok oyunculu nişancı oyunudur. Ölümcül çevresel tehlikelerden kaçın, güçlü silahlar ve gemi yükseltmeleri arayın ve Artifact ile kaçan ilk mürettebat olun. Wildgate normal fiyatı 419 TL.

Wildgate fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar Bu Sefer Cüzdanlar Güvende: Steam’deki En İyi Ücretsiz Oyunlar
Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları Zamanın Nasıl Geçtiğini Anlayamayacağınız En İyi Ücretsiz PlayStation Oyunları
Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Yurt Dışından Telefon Getirme Devri Bitti: 2026 IMEI Kayıt Ücreti Açıklandı

Yurt Dışından Telefon Getirme Devri Bitti: 2026 IMEI Kayıt Ücreti Açıklandı

1.400 Kilometre Menzili Olan Dev SUV Polestones Adamas Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

1.400 Kilometre Menzili Olan Dev SUV Polestones Adamas Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Elektrikli Otomobillerin İkonik Özelliği Yasaklanıyor: Tamam da Niye?

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

Samsung Galaxy S26 modelleri kanlı canlı görüntülendi [Video]

2025'in En İyi Uygun Fiyatlı Telefonları: Bütçe Dostu Modeller ve Özellikleri

2025'in En İyi Uygun Fiyatlı Telefonları: Bütçe Dostu Modeller ve Özellikleri

Mantarların Bilgisayarlarda RAM Olarak Kullanılabileceği Keşfedildi: Peki Nasıl?

Mantarların Bilgisayarlarda RAM Olarak Kullanılabileceği Keşfedildi: Peki Nasıl?

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim