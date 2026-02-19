Tümü Webekno
Beklenen Açıklama Geldi: 007 First Light, Türkçe Dil Desteğine Sahip Olacak

Uzun süredir Türkçe olup olmayacağına yönelik tartışmaları süren 007 First Light'ın bugün resmî Türkçe dil desteğiyle geleceği nihayet açıklandı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Çıkışına yaklaşıp üç aylık bir süre kalan 007 First Light'ın son günlerde Türkçe olup olmayacağına dair sosyal medyada süren tartışmalar nihayet son buldu.

007 First Light için Türkçe dil desteği bugün yapımcı ekip tarafından resmen onaylandı. IO Interactive tarafından geliştirilen ve James Bond evreninde geçen yapım, çıkışıyla birlikte Türkçe alt yazı ve arayüz seçenekleri sunacak.

007 First Light, resmî Türkçe olacak

Oyunun resmî X hesabı üzerinden yapılan duyuruda "Hoş Geldin, Bay Bond" ifadesi kullanılırken, yapımcı ekip sözlerine "Türk topluluğu, size müjdeli haberimiz var" diyerek başladı.

Türk topluluğu, size müjdeli haberimiz var!

Şu anda desteklediğimiz dillerin yanı sıra, 007 First Light 27 Mayıs 2026'da Türkçe dil desteğine de sahip olacak. Hoş geldin, Bay Bond.

#007FirstLight'da deneyimlemek için en çok heyecan duyduğunuz şeyi yorum olarak paylaşın ve şimdi ön sipariş verdiğiniz takdirde ücretsiz Deluxe Sürüm Yükseltmesi kazanın.

Peki siz oyunu almayı düşünüyor musunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

