Arkasında Bambaşka Olaylar Varmış: EA, Neden Çocukluğumuzun Efsanesi NFS Most Wanted'ın 2. Oyununu Yapmadı?

Birçoğumuzun belki de en keyif alarak oynadığı yarış oyunu olan Need for Speed: Most Wanted'ın geride kalan 21 yıllık süreçte neden devam oyunu gelmedi?

Oyun dünyasında bazı efsaneler vardır ve üzerinden yıllar geçse de unutulmazlar... İşte 2005 çıkışlı Need for Speed: Most Wanted da tam olarak böyle bir efsane.

Modifiye tutkusu, zorlu polis kovalamacaları, unutulmaz müzikleri ve ikonik BMW M3 GTR ile kalplerimizde taht kuran bu oyunun üzerinden 21 yıl geçti. Milyonlarca oyuncu yıllardır aynı soruyu soruyor ve forumlarda, sosyal medyada sesini duyurmaya çalışıyor. "EA, Need for Speed: Most Wanted 2'yi neden yapmıyor?" Bu sorunun resmî bir yanıtı yok ama sektörde yer alan iddialar ve bazı teorilere göre sizler için yanıtlamaya çalışacağız.

Efsanenin altında ezilme korkusu

Bir başyapıtın devamını yapmak her zaman büyük bir risktir. Orijinal Most Wanted, oyuncular için sadece bir yarış oyunu değil, aynı zamanda gençliklerinin veya çocukluklarının en güzel hatıralarından biri konumunda. EA bu gerçekliğin çok farkında. Bugün "Need for Speed: Most Wanted 2" adıyla bir oyun duyurulsa, beklentiler anında arşa çıkacaktır. İnsanlar sadece o eski aksiyon dolu polis kovalamacalarını değil, o dönemin hissini, sokak yarışlarının o asi ve illegal ruhunu birebir yaşamak isteyecek.

Geliştirici ekip için bu denli nostaljiyle yüklü bir beklentiyi karşılamak neredeyse imkânsız. Oyuna eklenecek en ufak modern bir mekanik veya değiştirilecek bir atmosfer, sadık hayran kitlesi tarafından büyük bir hayal kırıklığıyla karşılanabilir. Kısacası EA, böylesine kutsal sayılan bir isme dokunarak mevcut mirası zedelemekten ve oyuncuların sert tepkisini çekmekten haklı olarak çekiniyor.

2012 yılındaki isim kargaşası

EA aslında Most Wanted isminin gücünü kullanmayı daha önce denedi ancak bunu doğrudan bir devam oyunuyla yapmadı. Hatırlarsanız 2012 yılında Criterion Games tarafından geliştirilen ve yine "Need for Speed: Most Wanted" adını taşıyan bir oyun piyasaya sürüldü. Orijinal oyunla aynı ismi taşımasına rağmen oyunun ruhu orijinalinden tamamen farklıydı ve daha çok Burnout serisini andıran, modifiye seçeneklerinin kısıtlı olduğu bir yapıya sahipti. Bu durum, isim hakları ve marka yönetimi açısından işleri fazlasıyla karıştırdı.

Şimdi EA yeni bir oyun yapsa ve adını Most Wanted 2 koysa, bu oyun 2005'teki efsanenin mi yoksa 2012'deki modern sürümün mü devamı olacak? Şirket tam da bu yüzden Most Wanted ismini yeniden canlandırıp kafaları karıştırmak yerine Heat ve Unbound gibi yepyeni başlıklarla ilerlemeyi çok daha güvenli ve mantıklı buluyor.

Değişen oyun sektörü ve EA'in yeni düzeni

Oyun sektörü 2005 yılından bu yana tanınmayacak kadar değişti. Artık tek oyunculu, hikâye odaklı sokak yarışlarından ziyade, sürekli güncellenen, çevrim içi rekabetin ön planda olduğu ve "canlı servis" (live-service) olarak adlandırılan oyun modelleri firmalar için çok daha kârlı görülüyor. EA de yıllar içinde tüm stratejisini bu yönde şekillendirdi. Eski Most Wanted'ın o doğrusal ilerleyen Kara Liste (Blacklist) mantığı, günümüzün sürekli içerik pompalanan, oyun içi kozmetik satışlarının olduğu açık dünya yarış oyunlarına doğrudan yedirilmesi zor bir yapı.

Şirket, oyuncuların yıllarca oynayacağı, mikro ödemelerle desteklenen geniş çaplı projeler üretmek istiyor. Most Wanted 2 gibi sadece saf hikâye ve nostalji beklentisiyle gelecek olan bir oyun, EA'in bu yeni nesil sürdürülebilir gelir modeline tam olarak uymuyor.

Peki bir gün gelir mi?

Tüm bu detaylara baktığımızda EA'in Need for Speed: Most Wanted 2'yi yapmamasının ardında tek bir neden yok. Devasa beklentiler, geçmişteki isimlendirme hataları ve sektörün değişen finansal kuralları bir araya gelerek bu projenin önünü tıkıyor. Oyuncular olarak o efsanevi otomobilin direksiyonuna geçip yepyeni bir Kara Liste'ye kafa tutma hayali kurmaya devam edeceğiz.

Ancak gerçekçi olmak gerekirse yepyeni bir devam oyunu görmek yerine, ilerleyen yıllarda orijinal 2005 yapımı oyunun baştan aşağı modern grafiklerle yenilenmiş bir "Remake" sürümüyle karşılaşma ihtimalimiz çok daha yüksek. Oyun dünyasındaki güncel remake furyası göz önüne alındığında, o sokaklara geri dönme umudumuzu tamamen çöpe atmak için henüz çok erken.