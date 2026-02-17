PlayStation Plus Türkiye Fiyatlarına Kaçırılmayacak İndirim Geldi!

PlayStation Plus Deluxe ve Extra'nın yıllık ücretlerinde kaçırılmayacak bir indirim başlattı. İşte yeni fiyatlar.

Aylık belli ücretler ödeyerek sayısız PlayStation oyununa sahip olmanızı sağlayacan PlayStation Plus üyelikleri, eğer bir PlayStation sahibiyseniz yapabileceğiniz en iyi satın alımlar arasında yer alıyor. Öyle ki her ay büyük oyunların hizmete eklendiğini görüyoruz. Hatta bu ay Spider-Man 2’nin de eklendiğini görmüştük.

Şimdi ise PS Plus üyeliği almak isteyenleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Sony, PlayStation Plus’ın Türkiye fiyatlarının bazılarında güzel bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya Deluxe ve Extra üyeliklerin yıllık versiyonlarını kapsıyor.

PS Plus’a gelen indirimin ardından oluşan fiyatlar şu şekilde

Pake Normal fiyatı (yıllık) İndirimli fiyatı (yıllık) PS Plus Deluxe 4.266 TL 2.772,90 TL (%35) PS Plus Extra 3.645 TL 2.733,75 TL (%25)

İndirimi görebilmeniz için Sony’nin resmî sitesi üzerinden PlayStation hesabınıza girmeniz gerekiyor. Zaten konsolunuzda giriş yapılı olduğu için kampanyayı oradan da görebilirsiniz. Giriş yaptıktan sonra indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. %35 ve %25’lik fırsat sunan Kampanya, 26 Şubat 2026 tarihine kadar devame edecek. İndirime buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.