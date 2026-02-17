Tümü Webekno
Call of Duty: Warzone'un Tamamen Kapanacağı Tarih Açıklandı

Call of Duty: Warzone mobil, geçen sene uygulama mağazalarından kaldırılmıştı ancak hâlihazırda sahip olanlar tarafından oynanabiliyordu. Oyunun tamamen sunucularının kapanacağı tarih açıklandı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Battle Royale türünün en sevilen oyunlarından olan Call of Duty: Warzone’un mobil versiyonu birkaç sene önce çıkmıştı. Ancak oyun bir türlü mobilde PC ve konsol oyuncularından gördüğü ilgiyi görememişti. Bu durum da Activision’ın oyunun fişini çekmesine neden olmuştu.

Öyle ki Mayıs 2025’te Call of Duty: Warzone Mobile, uygulama mağazalarından delist edildi ve indirilemez hâle geldi. Ancak hâlihazırda oyuna sahip olanlar Warzone Mobile’ı oynayabiliyordu. Gelen yeni açıklama, artık bunun da olmayacağını gösterdi.

Warzone Mobile, 17 Nisan 2026 itibarıyla tamamen kapanıyor

Activision tarafından gelen yeni açıklamalara göre Warzone Mobile’ın sunucuları, 17 Nisan 2026 tarihinde tamamen kapanacak. Oyun mevcut oyuncular için bu tarihe kadar erişilebilir olacak ancak 17 Nisan sonrası hiçkimse oynayamayacak ve Warzone Mobile tarihe gömülecek.

Sadece mobil versiyonu etkileyen bir karar olduğunu tekrar belirtelim. Eğer hâlâ oyunu oynamak istiyorsanız PC veya konsol sürümlerine erişebilirsiniz. Oyun, Mart 2024’te dünya genelinde erişime açılmıştı. Ancak hiç ilgi görmemesi nedeniyle sadece 2 yıl hayatta kalabildi.

