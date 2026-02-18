WhatsApp Tasarımı Baştan Aşağı Değişiyor (Durum Güncellemeleri Artık Gözünüze Gözünüze Sokulacak)

WhatsApp'ın beta sürümünde keşfedilen yenilenen tasarımı ile birlikte durum güncellemeleri doğrudan sohbetler içerisine yerleştirilecek.

Dünyada özel mesajlaşmanın ve 24 saat içinde kaybolan “hikâye” paylaşımlarının yükselişi sürerken, WhatsApp bu trende daha güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor. Android beta sürümünde ortaya çıkan yeni tasarım, uygulamanın alıştığımız sade yapısını önemli ölçüde değiştirecek.

Android için yayınlanan beta 2.26.6.9 sürümünde, kullanıcıların en çok etkileşim kurduğu kişilerin Durum güncellemeleri artık Sohbetler sekmesinin en üstünde gösteriliyor. Üstelik bu paylaşımlar, ilgili kişilerin profil fotoğraflarıyla birlikte daha da dikkat çekici bir şekilde sunuluyor.

Sessize aldıklarınız görünmemeye devam edecek

Kullanıcı deneyimi açısından önemli bir detay korunuyor. Eğer bir kişinin durum güncellemelerini daha önce sessize aldıysanız, bu paylaşımlar üst çubukta da görünmeyecek. Yani kontrol hâlâ sizde.

Şu an için bu tasarım değişikliği yalnızca Android beta sürümünde tespit edildi. iOS kullanıcılarına gelip gelmeyeceği ise belirsizliğini koruyor.

Peki bu özellik kapatılabilecek mi?

Birçok kullanıcı için WhatsApp hâlâ "yalnızca" vazgeçilmez bir iletişim aracı ancak uygulamanın giderek daha fazla “sosyal medya” özelliği kazanması, sadelikten hoşlanan kullanıcıları düşündürüyor. Şu an için yeni tasarımın tamamen kapatılıp kapatılamayacağına dair bir bilgi yok.