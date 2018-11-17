1. Dünya Savaşı'nın Uzamasına Sebep Olan 8 İcat

1. Dünya Savaşı; birçok devletin yıkılmasına, insanların acılarına ve birçok devletin kurulmasına sebep olmuştur.

28 Temmuz 1914'de başlayan 1.Dünya savaşının üzerinden 104 yıl geçti ancak etkileri hâlâ sürmekte. 1. Dünya Savaşı ile ilgili anlatılan efsanelerin ardı arkası kesilmez. Bazıları vardır ki hala anlatılmamıştır çünkü anlatılacak gibi değildir. Peki, bu savaş neden 4 yıl sürdü? Daha erken bitmesi tahmin edilirken neden uzadı?

Bunun ilk sebebi, savaşın 1 yıl geç bitmesine neden olan Çanakkale Cephesi. 18 Mart 1915'te İstanbul Boğazı'nı hiçbir güçlükle karşılaşmadan geçebileceğini sanan düşmanlar, büyük bir yanılgıya düştüler ve Çanakkale Cephesi'ne karşı 1 yıl süren baskılarında bozguna uğradılar. Savaşın geç bitmesinin bir diğer sebebi ise icatlar, savaş makineleri; ağır toplar, makinalı tüfekler, dikenli teller, tanklar, uçaksavarlar, denizaltılar, zırhlı trenler ve zehirli gazlar...

1. Dikenli Teller

Hayvanların belirli arazilerden uzak durması amacıyla geliştirilmiş olan dikenli teller, 1. Dünya Savaşı cephelerinde büyük rol oynadı.

Siperlerin önüne koyulan ve boyları 2 metreyi aşan dikenli teller, düşmanların koşarak, süngüyle siperleri yarmasını engelliyor ve savunma hattını oldukça korunaklı kılıyordu.

2. Makineli Tüfekler

İlk kez 1. Dünya Savaşı'nda yaygın şekilde kullanılan makineli tüfekler, düşman askerlerin süngü hücumunu veya taarruzunu engelliyordu.

Makineli tüfekler sebebiyle 1. Dünya Savaşı, yıllarca sürecek olan siper savaşına dönmüştü.

3. Miğferler

En son Orta Çağ zamanında şövalyeler tarafından kullanılan miğferler, uzun zaman sonra, 1. Dünya Savaşı'nda da etkin bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Çelikten yapılan miğferler, askerleri dik gelen mermilerden koruyamasa da eğimli mermilerden ve şarapnel parçalarından koruyordu.

4. Tanklar

Ölüm makineleri. 1915 yılında İngiliz'ler tarafından tasarlanan Mark 1 tankı; 28 tonluk ağırlığıyla, 2 topuyla ve 4 makineli tüfeğiyle ölüm saçıyordu.

Dikenli tellerden, bombalardan ve çukurlardan etkilenmeyen Mark 1; sahip olduğu ağırlığıyla, binalara doğru ilerliyor ve onları yıkıyordu.

5. Topçu Bataryaları

Top, yeni bir teknoloji değil ancak 1. Dünya Savaşı'nda en büyük hasarı veren silah. 1. Dünya Savaşı boyunca 1 milyardan fazla top atıldı ve ölen 20 milyon insanın 15 milyonunun top ateşi sonucu olduğu varsayılıyor.

6. Zehirli Gazlar

1. Dünya Savaşı'nda ilk zehirli gazı Almanlar kullandı. Yüzbinlerce askerin yaşamını yitirmesine sebep olan kimyasal gazlar, klor gazını düşmanlarının üzerine salıyordu.

Havadan 2.5 kat ağır olan Klor gazı kolayca yere çöküyor, çukur şeklinde olan siperlere ve yerin altına kurulan sığınaklara doluyordu. Ciltleri, gözleri ve akciğerleri yanmaya başlayan askerler, acılar içinde can veriyorlardı.

7. Uçaklar

Makineli tüfeklerin ve hatta topların uçaklara monte edilmesiyle uçaklar, tarihteki en hızlı gelişimini 1. Dünya Savaşı yıllarında yaşadı. Makineli tüfeği ve topu bulunan uçaklar, karada bulunan tankları ve askerleri kolayca avlıyordu.

Gaz bombalarının ve bombaların da uçaklara yüklenmesi ve daha sonra düşman üzerine bırakılmasıyla uçaklar, 1. Dünya Savaşı'nın en büyük utanç kaynaklarından oldu.

8. Uçaksavarlar

Uçakların şehirlere bombalarını bırakıp masum insanları hedef almasıyla silah sanayisinde uçaksavarlar geliştirildi. Oldukça yüksek menzilli olup yere konuşlandırılan uçaksavarlar, uçakların korkulu belası olmuştur zirâ tek bir uçak savar mermisi isabet eden bir uçak büyük bir hızla kontrolünü kaybederek irtifa kaybetmekteydi.

1. Dünya Savaşı'nda kullanılan teknoloji, ölü sayısını ve acıları kat ve kat artırmasıyla ve aynı zamanda bugün kullandığımız birçok teknolojiye altyapı olmasıyla tarihin tozlu ve kara sayfalarına adını yazdı. "Barışta evlatlar babalarını, savaşta babalar evlatlarını toprağa verirler."~Herodot