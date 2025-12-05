Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!

Steam, her hafta olduğu gibi bu hafta da bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza olanak tanıyor. Oyunseverler, içeriğimizde yer alan oyunları bu süreçte ücretsiz olarak oynayabilecek.

[4-8 Aralık] 1.976 TL Değerinde 2 Oyun Bu Hafta Sonu Steam'de Ücretsiz!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Dünyanın en popüler oyun platformu Steam, zaman zaman bazı oyunları ücretsiz olarak oynamanıza izin veriyor. Şimdi ise 4-8 Aralık tarihleri arasında Steam’de ücretsiz oynayabileceğiniz oyunlar açıklandı.

Steam’in bu yeni kampanyası kapsamında 2 oyunu ücretsiz bir şekilde deneyebileceksiniz. Aşağıdan bu oyunları ve normal fiyatlarını görebilirsiniz. Oyunlar, kısa süreliğine ücretsiz oynanabilecek. Zamanları dolduktan sonra oynadıktan sonra yeniden satın almanız gerekecek.

Steam'de bu hafta ücretsiz olan oyunlar

Songs of Syx

Oyun Normal Fiyatı
Songs of Syx 12.49$
Warhammer 40,000: Darktide 33.98$

Steam'de ücretsiz olan oyunları nasıl deneyebilirsiniz?

Steam ücretsiz oyun

  • Adım #1: Oyunların Steam sayfasına girin.
  • Adım #2: Açılan sayfada oyun bilgilerinin hemen altında yer alan fiyat gibi bilgilerin yer aldığı kısma gelin.
  • Adım #3: Buradaki "Oyunu Oyna" butonuna basarak ücretsiz olarak oyunu yükleyip oynayın.
Tam 19 Yıl Sonra Devam Oyunu Geliyor: Total War: Medieval 3 Duyuruldu! Tam 19 Yıl Sonra Devam Oyunu Geliyor: Total War: Medieval 3 Duyuruldu!
[25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı [25 Kasım-2 Aralık] Steam Türkiye'de En Çok Satan Oyunlar Açıklandı
Oyunlar ücretsiz oyun

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

"Aradığını Görmemişim" Yalanı Tarih Oluyor: Android Telefonlara "Arama Nedeni" Özelliği Geliyor

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

Aralık 2025 Skoda Fiyat Listesi Açıklandı: SuperB'de 600 Bin TL İndirim Var!

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

YouTube'a, 2025'te En Çok İzlediğiniz Videoları Gösteren İlk Yıllık Özetleri Duyurdu

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 SsangYong (KG MOBILITY) Fiyat Listesi: Tüm Modellerde İndirim Var!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Aralık 2025 Fiat Fiyat Listesi Açıklandı: Egea da 1 Milyon TL'yi Geçti!

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Her Yerde SUV Görmekten Bıkanlara: Hem Güçlü Hem Konforlu Sedan Nissan N6 Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim