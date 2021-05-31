Yaklaşık 1 saat önce, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da dahil olduğu kabine toplantısını başladı. Bu toplantıdan sonra, 1 Haziran itibarıyla gireceğimiz yeni normalleşme süreci açıklanacakken, sosyal medyada #1Hazirandanİtibaren etiketi ile birlikte komik paylaşımlar yapılmaya başlandı.

Bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından, 1 Haziran itibarıyla başlayacak normalleşme süreci hakkında yeni açıklamalar yapılacak. Herkesin gözü açıklamalara çevrilmişken, çoğu sosyal medya kullanıcısı da dört gözle beklenen yeni normalleşme süreci hakkında komik paylaşımlarda bulunmaya başladı. 1 Haziran itibarıyla sokağa çıkma yasağının kaldırılması ya da genişletilmesi toplantının gündemiyken, insanlar da yarından itibaren artık özgür olup olamayacaklarını merak etmeye başladı. Dilerseniz Twitter'da 1Hazirandanİtibaren etiketi ile yapılan birbirinden komik paylaşımlara birlikte bakalım. #1Hazirandanİtibaren etiketi ile Twitter'da yapılan komik paylaşımlar:

Kaynak : https://twitter.com/search?q=%231Hazirandan%C4%B0tibaren&src=trend_click&vertical=trends

47 11 1 1 0