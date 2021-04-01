1 Nisan Şakası Olarak Tasarlanan RTX 4090 Konsepti [Video]

Kasper Andersen adlı bir donanım tutkunu, bir ekran kartı ne kadar "gerçek olamaz" sorunun yanıtı niteliğinde bir konsept ekran kartı tasarladı. 1 Nisan şakası olarak görebileceğiniz RTX 4090 konsepti, her bir özelliği ile "yok artık" dedirtiyor.

Bugün, 1 Nisan. “Şaka günü” olarak da bilinen 1 Nisan nedeniyle pek çok şirket ya da kişi, sosyal medya hesaplarından “keşke olsa” ya da “iyi ki yok” dedirten şaka amaçlı ürünler paylaşabiliyor. Bu isimlerden biri olan Kasper Andersen, NVIDIA’nın bir sonraki amiral gemisi ekran kartı olması beklenen RTX 4090 için bir konsept oluşturdu.

Danimarkalı donanım tutkunu Andersen, söz konusu RTX 4090 konseptinin 12 fanlı soğutma sistemi ve 48 GB VRAM için 1.000 watt güce ihtiyacı olduğunu ifade ediyor. Genel hatlarıyla RTX 3000 serisi grafik kartlarını andıran RTX 4090 konsepti; iki adet güç girişi, RGB aydınlatma ve GPU karşılaştırma testlerinde 23.000 FPS gibi ütopik sonuçlar alıyor.

Kasper Andersen’in RTX 4090’ı, bugün için hayal gibi görünen özellikleriyle donanım endüstrisine gerçekçi bir bakış sunmuyor olsa da “gerçek” bir ekran kartı olmasına rağmen neredeyse hiç stoğu olmayan RTX 3080 kadar hayal kırıcı bir “ürün” olmayabilir.

1 Nisan şakası olarak paylaşılan RTX 4090’ın özellikleri:

18.000 Cuda çekirdeği

232 RT çekirdeği

2.169 Mhz maksimum frekans hızı

48 GB GDDR7 VRAM

1 kilowatt güç tüketimi

1 Nisan şakası olarak paylaşılan RTX 4090’ın videosu