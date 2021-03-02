1 Yıllık Çalışma ile Elde Edilen "Kara Panter" Fotoğrafları

Will Burrard-Lucas, Kenya'da bulunan bir leoparı bir yıl boyunca takip ederek melanizm sendromu yaşayan "kara panterin" olağanüstü fotoğraflarını yakaladı.

İngiliz vahşi yaşam fotoğrafçısı Will Burrard-Lucas, yaklaşık bir yılını Kenya'daki muhteşem bir siyah renge sahip bir leoparı görüntülemeye ayırdıktan sonra elde ettiği görüntüleri Kara Leopar: Afrika'nın En Zor Kedilerinden Birini Fotoğraflama Arayışım adlı kitabında bir araya getirdi.

Burrard-Lucas’ın “Blacky” olarak adlandırdığı leopar, melanizm nedeniyle büyüleyici bir siyah renge sahip. Melanizm, en basit açıklamasıyla albinizmin tam tersi bir genetik varyasyondur ve aşırı koyu pigmentasyona neden olur. Bu nedenle de Blacky, ultra koyu renkli bir kürk ve deri yapısına sahip.

Burrard-Lucas’ın Blacky’yi fotoğraflamak için 1 yılını ayırmasından da anlayabileceğiniz gibi Blacky’nin geniş bir fotoğraf kütüphanesi bulunuyor ancak Burrard-Lucas, en beğendiği fotoğrafların Blacky’nin simsiyah gökyüzü ve parıldayan yıldızların önündeki fotoğrafları olduğunu ifade ediyor.

Yukarıda ve aşağıda görmüş olduğunuz fotoğraflar, “al, duvara as” dedirten cinsten görüntüler sunuyor olsa da bu fotoğrafları elde etmek sanıldığı kadar kolay olmamış. Burrard-Lucas, tam olarak istediği fotoğrafları yakalayabilmek için deyim yerindeyse altı ay boyunca Blacky’nin peşinden koşmuş. Zira doğal yaşamına devam eden bir “kara panteri” istenilen açıda fotoğraflamak çok da kolay değil.

Tahmin edebileceğiniz gibi Burrard-Lucas, Blacky’nin fotoğraflarını çekmek için bu vahşi yırtıcının yanına bizzat gitmedi. 2009 yılında BeetleCam adında, uzaktan kumandalı mobil kamera sistemi geliştiren fotoğrafçı, bu araç sayesinde kendini riske atmadan kara panterin fotoğraflarını çekmeyi başardı. Daha fazla fotoğraf için buraya tıklayarak Burrard-Lucas'ın bloguna ulaşabilirsiniz.