Kötü Fotoğrafları Stüdyo İşi Görsellere Dönüştüren 10 Google Fotoğraflar Tüyosu

Google Fotoğraflar'da istediğiniz şeyi yalnızca söyleyerek görsellerde düzenleme yapabilirsiniz. İşte bu özelliği daha iyi kullanmanızı sağlayacak 10 tüyo.

Yapay zekâ özellikleri konusunda en öne çıkan firmalardan biri şüphesiz Google. Şirket, neredeyse her hizmetine yapay zekâ teknolojilerini entegre etmeye başlamıştı. Bunlardan biri de Google Fotoğraflar’dı. Şu anda Google Fotoğraflar’da ne istediğinizi sadece söyleyerek görsellerde düzenleme yapabiliyorsunuz.

Şimdi ise Google’dan bu konuda kullanıcıların çok işine yarayacak paylaşım geldi. Şirket, Google Fotoğraflar’da ne istediğinizi yazarak görselde düzenleme yapmanızı sağlayan özellikle ilgili tüyolar paylaştı.

Dikkat dağıtıcı unsurları kolayca kaldırın

Örneğin pencere içeren bir fotoğraf çektiniz. Bu fotoğrafta yansımanın görseli mahvettiğini gördünüz. Direkt olarak bu tarz unsurları Google Fotoğraflar’ın düzenleme özelliğine söyleyerek kaldırabiliyorsunuz.

Arka plandaki istenmeyen unsurları kaldırın

Bir fotoğraftaki en sinir bozucu kısımlardan biri "arka plan gürültüleri" olarak adlandırdığımız unsurlardır. Bunlar, arkada sırıtan ve görselin güzelliğini bozan şeyler. Google Fotoğraflar, hızlıca istenmeyen unsurları arkadan kaldırıyor ve gerekli yerleri yapay zekâ ile doldurarak sorunsuz bir görüntü ortaya çıkmasını sağlıyor. Yukarıdaki görselin tellerin kaldırıldıktan sonra ne kadar iyi hâle geldiğini görebiliyoruz.

Selfie'lerde ışığı iyileştirin

Selfie çekmeyi hepimiz severiz ancak bazen tam istediğimiz sonuçlar ortaya çıkmayabiliyor. İşte Google Fotoğraflar'ın yapay zekâ destekli düzenleme özellikleri tam olarak burada devreye giriyor. Stüdyo ışığı ekleyerek selfie'lerinizin çok daha iyi hâle gelmesini sağlayabilirsiniz.

Görselleri genişletin

Bir fotoğraf çektiniz ancak kadraj biraz fazla mı dar geldi? Görsel düzenleme özelliği burada da imdadınıza yetişiyor. Direkt fotoğraftaki sınırları genişleterek çok daha iyi bir sonucun ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Fotoğrafdaki dekorasyonu değiştirin

Çektiğiniz fotoğrafın mekânı biraz sıkıcı görünüyorsa yapay zekâ bu konuda size yardımcı olabilir. İstediğiniz dekorasyonu yalnızca yazarak görseldeki mekânda değişiklikler uygulayabilirsiniz. Mobilyalar, ışıklar veya farklı unsurları eklemeniz mümkün.

Sıradan bir anı sıra dışı hâle getirin

Sıradan bir fotoğrafı daha ilgi çekici hâle getirmek istiyorsanız ona eğlenceli, görsel olarak doyurucu unsurlar ekleyebilirsiniz. Ne istediğinizi belirtmeniz yeterli. Yapay zekâ, hızlıca istediğiniz şeyi ekleyebiliyor.

Evcil hayvanınıza kıyafet giydirin

Evcil hayvanınızın fotoğrafını daha da komik bir hâle mi getirmek istiyorsunuz? Tek bir komutla ona istediğiniz türden bir kıyafet ekleyebilirsiniz.

Eski fotoğraflara hayat verin

Eskiden çekilmiş soluk fotoğraflar herkeste vardır. Google Fotoğraflar, bu fotoğraflara âdeta hayat vermenizi sağlıyor. Onları çok daha renkli ve canlı hâle getirebiliyorsunuz.

Tüm değişiklikleri tek komutla yapın

Bazen bir fotoğrafta değişmesi gereken birden fazla nokta olabiliyor. İşte bu konuda da büyük kolaylık sağlanıyor. Direkt değiştirmek istediğiniz yerleri tek bir cümle içinde belirterek düzenleme yapabiliyorsunuz.

Fotoğrafları istediğiniz şekilde değiştirin

Çektiğiniz bir fotoğrafın tamamen farklı bir mekânda farklı şekillerde olmasını da sağlayabiliyor. Direkt hayal ettiğiniz değişikliği yazın, kalanını Google'ın yapay zekâsına bırakın. Örnek olarak verilen görselde kayak malzemeleri giyen bir köpek görselinin Google Fotoğraflar düzenlemesiyle Ay'da kayak yapan bir köpek görseline dönüştüğünü görebiliyoruz.