Bu haberimizde sizlerle telefonların on sene içerisindeki değişimlerini inceleyeceğiz.

#10YearChallenge trendi hızını hiç kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde arabalar üzerinden değerlendirdiğimiz trendi telefonlar üzerinde yapmazsak olmazdı. Teknolojinin de hızla geliştiğini düşünecek olursanız, telefonların arabalardan çok daha fazla farklılık geçirdiğini söyleyebiliriz.

Not: 2019 yılında şu ana kadar yeterli telefon çıkmadığı için 2018 yılında çıkan telefonları inceleyeceğiz.

Samsung

Samsung’un Galaxy markası bu sene onuncu yıldönümünü kutlayacak. Samsung’un Galaxy yolculuğu, Samsung I7500 Galaxy ile başladı. Samsung Galaxy Note9 ile neredeyse on yılı deviren Koreli teknoloji devi, donanımsal gelişmelerin yanı sıra boyut olarak da fazlasıyla büyümüş.

Sony

2012 yılında Sony’nin tüm Ericsson hisselerini alması sonucunda firmanın adı tamamen değişti. Aslında zamanın telefonlarından Satio ve 12 MP’lik kamerasından bahsetmek isterdik ancak Sony Ericsson Xperia X10 çok daha yaygın bir telefondu. Sony geçmişte de köşeli tasarımlara düşkün bir telefon üreticisiydi ve bu durum XZ3’e kadar devam etti. XZ3 telefonunda daha yuvarlak köşeli telefonları tercih eden firma şu an için yeni telefonunda da benzer bir tasarımı kullanacak.

Apple

Konu ekran olduğu zaman Apple’ın her zaman kendi tarzı vardı. Apple iPhone 3GS, 3:2 oranında bir ekran kullanırken iPhone Xs Max 19,5:9’luk çentikli bir ekran kullanıyor. Boynuz kulağı fazlasıyla geçmiş desek pek de yanlış olmayacak.

HTC

Zamanının en büyük ekranlarından birine sahip olan HTC HD2 fazlasıyla yaygın bir telefondu. Devasa ekranıyla tüm ilgileri üzerine toplayan telefon zamanında tam bir başarıydı. Şu anki takipçisi olan HTC U12+ iyi bir telefon ancak HD2 kadar popüler olduğunu söyleyemeyiz.

Huawei

Huawei o zamanlarda bu kadar bilinen bir marka değildi. 2009 yılında gerçekleştirilen MWC’de ilk Android cihazı U8220’yi tanıttı. 3,15 MP değerindeki kamerasına baktığınızda bundan on yıl sonra Huawei Mate 20 Pro'daki gibi bir kameranın gelişini tahmin edebilir miydiniz bilemiyoruz ancak Huawei’nin bu gelişimi şaşırılmayacak gibi değil.

Nokia

Tabii ki Nokia’dan bahsetmeden yapacağımız bir listenin hakkını vermiş olmayız. Başlangıçta ‘reyizi’ arayan okuyucularımız için kötü bir haberimiz var ki reyiz neredeyse 20 yaşında olduğu için buraya biraz yaşlı kalıyor.

Bu açıklamayı da yaptıktan sonra zamanın klavyeli dokunmatiklerinden Nokia N97’yi anabiliriz. Ekranın altında QWERTY klavyesi olan telefon zamanının önde gelenlerinden biriydi. Şu anki Nokia 8.1 ise tamamen dokunmatik yapısıyla daha değişik bir cihaz olsa da Nokia efsanesini sürdürüyor diyebiliriz.

BlackBerry

Hepimizin en azından bir kere gördüğü BlacBerry Bold 9700 efsanesini unutmak mümkün değil. Şu an BlackBerry KEY2 telefonu arasındaki farklara baktığımızda KEY2’nin daha köşeli ve uzun bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Firmanın imzası niteliğinde olan klavye ise hala bizlerle.

Xiaomi, Oppo ve benzeri markalar 2009 yılından sonra faaliyete geçtikleri için listede göremediğinizi hatırlatırız. Listede olanlar ise zamana karşı koyabilmiş ve efsaneleşmiş telefonlardan. On yılı aşkın bir süredir akıllı telefon endüstrisini şekillendiren bu efsaneler, bundan bir on yıl sonra da ’20 Year Challenge’ ile bizimle olabilir.