#10yearchallenge internette birçok kişiyi içerisine çekmiş durumda. Biz de sizler için bu konuyu arabalar üzerinden ele aldık.

Facebook ve Instagram’ı kasıp kavuran 10 Year Challenge (10 Yıl Meydan Okuması), insanların 10 sene önceki fotoğraflarıyla şu anki hallerini yan yana koyarak paylaşmaları konusunda insanlara meydan okuyan yeni bir etkinlik. Bu etkinliğin ne ara bu kadar büyüdüğünü bilmiyor olsak da farklı çeşitleri mevcut.

Bugün bu başlık altında arabaların değişimlerini inceleyeceğiz.

2009 Hyundai Accent

Hiçbir otomotiv şirketi geçtiğimiz on yılda Hyundai kadar gelişmedi. Neredeyse tüm Hyundai araçlarında tasarım konusunda bir gelişim gözlemlenmiş olsa da Accent, on yılda fazlasıyla gelişti.

2019 Hyundai Accent

Daha keskin hatların yanı sıra ilgi çekici bir tasarımla Hyundai’nin gelişimi açıkça görülebiliyor.

2009 Kia Optima

Zamanının araçlarından olan 2009 model Optima da ciddi değişiklikler geçirdi.

2019 Kia Optima

Bugünün Optima’sına baktığınızda bile gelişimi görmek mümkün.

2009 Mercedes-Benz A-Class

ABD’de 2009 yılında A-Class yoktu ancak Avrupa’da vardı.

2019 Mercedes-Benz A-Class

Önceki nesilden sonra gelişimde sınır tanımayan A-Class fazlasıyla lüks bir izlenim oluşturuyor.

2009 Mercedes-Benz E-Class

On yıl önce daha köşeli bir tasarıma sahip araç on sene önce de aynı görkemli görünüşe sahipti.

2019 Mercedes-Benz E-Class

Daha yumuşak geçişlere sahip olan araç, şu an yoldaki tüm gözleri üzerine toplayacak bir tasarıma sahip.

2009 Nissan 370Z Coupe

2009 yılında 370Z, efsane araç olan 350Z’nin tasarımının yerini aldı.

2019 Nissan 370Z Coupe

On yılın ardından Nissan 370Z’nin tasarımını koruduğunu söyleyebiliriz.

2009 Ford Mustang Bullitt

Son Mustang Bullitt on yıl önce tanıtılmıştı. Fazlasıyla havalı olduğunu söylemekte yarar var.

2019 Ford Mustang Bullitt

Hala yeşil, hala havalı.

2009 Honda Accord

2009 yılı Honda için büyük bir başarısızlık olarak tarihe geçti. Accord aracı gerek iç, gerek dış tasarımı konusunda fazlaca tepki gördü.

2019 Honda Accord

Şu anki Accord’un tasarımı da fazlasıyla eleştiri alsa da aracı beğenen bir kısım da mevcut. On sene önceki eleştirilere oranla çok daha iyi bir hali var diyebiliriz.

2009 Chevrolet Silverado

Sade ve etkileyici tasarımıyla hayran olunacak bir araç… Tabii ki bu durum da değişecek.

2019 Chevrolet Silverado

Kırmızı renginde bir değişiklik olmasa da tasarım konusu fazlasıyla değişikliğe uğramış.

On yıl içerisinde bazı araçlar fazlasıyla değişikliğe uğramışken bazıları da tasarımını korumaya devam etmiş. Sizce önümüzdeki on yıl içerisinde arabalar nasıl değişecek? Yorumlar kısmından fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.