Yeni Saadet Zinciri Patlak Verdi: 100 Milyon TL'lik Vurgun

Türkiye'de görmeye alışık olduğumuz saadet zinciri vakalarının arasına bir yenisi daha eklendi. Kullanıcılarına %100'e varan kâr vaadi yapan Hik Online isimli uygulama, geçtiğimiz günlerde yatırımcıların paralarıyla birlikte ortadan kayboldu.

Türkiye’de ne yazık ki sık sık görmeye alışkın olduğumuz, kısa sürede yüksek kazanç vadeden çeşitli girişimler arasına bir yenisi daha eklendi. Çevrimiçi saadet zinciri olarak itham edilen ‘Hik Online’ isimli uygulamanın kullanıcılarına yatırdıkları para kadar bonus verme vaadinde bulunduğu iddia edildi. Fakat geçtiğimiz günlerde platformun internet sitesi ve uygulamaları kapatıldı, işlemler durduruldu. Haliyle yatırım yapanlar da paralarından oldu.

Olay, Selman Ay tarafından şikayet dilekçesiyle Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na taşındı. Şikayetçi Selman Ay, hesabındaki parayı yüksek kâr vaadiyle sisteme aktardığını, 15, 60, 180 ve 365 gün vadelerle kâr payı verdiklerini belirtti. Günlük çekilecek paranın 269 TL olduğunu ve 2-3 kez çektiğini ifade eden Ay, bu kişilerin birebir bonus vermeye başladıklarını da belirtti. Örneğin 5 bin TL yatıran, 5 bin TL bonus alıyordu.

400 bin mağdur, 100 milyon TL vurgun

Daha sonraysa para çekme talebinde bulunduklarını ifade eden mağdur, ancak kendilerine yoğunluk olduğu için gecikme olduğunun söylendiğini aktardı. Ay, bunun ardından ‘devlet %5 vergi alıyor, öderseniz ödemenizi alırsınız’ dediklerini, bu miktarı da yatırıp talepte bulunduklarını ancak paranın yine gelmediğini ifade etti. Ayrıca kurulan gruplara engelleme koyduklarını, şu anda kimseye ulaşamadıklarını da ekledi.

Selman Ay’ın avukatı Yıldırım Marangoz ise olayın büyüklüğünü ortaya koyan bir açıklamada bulundu. Marangoz, müvekkiller adına nitelikli dolandırıcılık suçundan suç duyurusunda bulunduklarını, Türkiye’nin her yerinden suç duyurularının yapıldığını ifade etti. Toplam mağdur sayısını 400 bin, yapılan vurgununsa 100 milyon TL’nin üzerinde olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Selman Ay’ın açıklamalarına göre sisteme dahil olduktan sonra kişilere bazı görevler veriliyordu. Ne kadar para yatırırsanız o kadar bonus, ne kadar görev yaparsanız o kadar kâr payı veriliyordu. İlk etapta 5 bin TL kâr payı alan Selman, sonraki haftalarda hesaplarındaki tüm parayı bu sisteme yatırdı. Şu andaysa o ve hiçbir yatırımcı, sistemin yöneticilerine ulaşamıyor. Sistem için WhatsApp üzerinde 1.680 adet grup bulunuyordu. Selman’ın bulunduğu WhatsApp grubunda ise 247 kişi bulunuyordu.

25 Aralık Cumartesi günü Hik Online, sosyal medyadan bir açıklama da paylaştı. Platformun ‘genel müdürlüğü’ tarafından paylaşılan o açıklamada “Platform adına sözler veriyorum. Tüm kullanıcı para çekme işlemleri yarın hesaba ulaşacak.” ve “Herkes sakince ve sabırla beklesin yarın herkesin hesabına parası tanımlanacak gereksiz problem çıkarmayın.” ifadeleri yer alıyordu.