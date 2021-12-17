İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı THODEX dosyasına yeni bilgiler eklendi. Dosyada, Faruk Fatih Özer'in Arnavutluk'tan çıktığına dair hiçbir bulgu olmadığı ve kaçağın Arnavutluk'ta da yakalanamadığı ifade ediliyor...

Türkiye'nin geçtiğimiz dönemlerde bir numaralı gündem maddesi, THODEX isimli bir kripto para borsasıydı. Faruk Fatih Özer tarafından kurulan ve çok sayıda ünlü isimle reklam yapan borsa, o dönemlerde Dogecoin üzerinden bir kampanya başlatmış ve katılımcılara Dogecoin dağıtmıştı. Ancak tüm bunların bir tuzaktan ibaret olduğu anlaşıldı. Faruk Fatih Özer, yatırımcılardan topladığı milyonlarca dolar ile ülkeyi terk etti ve hala da yakalanamadı.

20 Nisan 2021'de başlayan kaçış süreci ile ilgili bazı yeni bilgiler ortaya çıktı. Öyle ki Arnavutluk'a gittiği tespit edilen THODEX kurucusu, izini kaybettirmeyi başardı. Uzun zamandır Arnavutluk'un neresinde olduğu bilinmeyen Özer'in Arnavutluk'tan çıktığına dair de hiçbir bilgi olmadığı ifade ediliyor.

Arnavutluk mafyasının devrede olduğu düşünülüyor

Yetkililerin daha önceki tahminleri, Arnavutluk mafyasının devrede olduğu yönündeydi. İddialara göre saklanabilmek için mafyaya sığınan Özer, yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Kaçırılan paranın akıbeti bilinmezken Arnavutluk mafyasının Faruk Fatih Özer'i gizlediği, bu yüzden de yakalanamadığı düşünülüyor. Üstelik bazı iddialar, bazı mafyalara ait mekanlara baskın yapıldığı ancak hiçbir sonuca ulaşılamadığı yönünde.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı THODEX dosyasına eklediği son bilgiler, giden paranın geri döneceği umudunun azalmasına yol açmış durumda. Şayet Faruk Fatih Özer gerçekten de mafyaya sığındıysa, o parayı geri almanın hiçbir yolu kalmamış olabilir. Bu da 400 bin civarı yatırımcısı olan borsanın kullanıcılarının yapacak bir şeylerinin kalmadığı anlamına geliyor. Ancak yine de yaşanacak yeni gelişmeleri beklemekte fayda var...