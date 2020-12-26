100 Milyon Yıl Öncesine Ait Çiçek Türü Keşfedildi

Bilim insanları, Myanmar'da bir kehribar taşının içinde korunarak günümüze kadar ulaşmayı başaran 100 milyon yıllık yeni bir çiçek türü keşfetti. Keşfedilen çiçeğin Kretase Jeolojik Dönemi'nden kalma olduğunu düşünüyor.

İçinde yaşadığımız gezegenimizin hâlâ tam olarak bilmediğimiz milyarlarca yıllık bir geçmişi bulunuyor. Tarih boyunca adını bile duymadığımız binlerce türe ev sahipliği yapan Dünya, sırlarını bizimle paylaşarak her geçen gün şaşırtmaya devam ediyor.

Dailymail'in haberine göre Oregon Eyalet Üniversitesi'nde görevli bir grup uzman, Myanmar'da bulunan bir kehribar taşının içinde korunmuş, eski bir kıtaya özgü yeni bir çiçek türü keşfetti. Ekip, kehribar taşının içinde günümüze kadar ulaşan çiçeğin 100 milyon yıl öncesinden, Kretase Jeolojik Dönemi'nden kalma olduğunu düşünüyor.

Defne familyasına ait ve Avustralya'daki bir tür yemiş ağacıyla akraba:

Araştırmacılar, 'Valviloculus pleristaminis' adı verilen çiçeğin, defne familyasına ait ve Avustralya'daki bir tür yemiş ağacıyla akraba olduğunu belirtti. Günümüzde aralarında 6 bin kilometre mesafe bulunan Myanmar ve Avustralya'nın, o dönemde eski bir kıta olan Gondvana'nın parçası oldukları tahmin ediliyor.

Daha önceki kehribar incelemelerinde rastladığı DNA'lar ile 'Jurassic Park' filminin senaryosuna da ilham olan paleontolog George Poinar Jr., Teksas Botanik Araştırma Enstitüsü Dergisi'nde keşifle ilgili paylaştığı makalede "Çiçek çok küçük, iki milimetre boyunda olmasına rağmen saklı kalan detayları şaşırtıcı" ifadelerine yer verdi.

Çiçeğin Gondvana kıtası bölündüğünde muhtemelen Batı Burma blokuna ait levhada kaldığını, bu sırada kehribarı oluşturan reçineyle kaplandığını ve bu sayede günümüze kadar ulaşabildiğini söyleyen Poinar, ayrıca bunun çok büyük bir keşif olduğunun da altını çiziyor.