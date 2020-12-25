Nem Dengesini Doğru Ayarlarsak Koronavirüsten Korunabiliriz

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görev yapan Stephanie Taylor, virüsten korunmanın en etkili yollarından birisinin, bulunduğumuz ortamın nem dengesini doğru ayarlamak olduğunu açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, bu konu üzerinde yaptıkları incelemeler sonucunda ideal nem oranının %50 - %60 arasında olması gerektiğini vurguladı.

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde biyolog olarak görev yapan doktor Stephanie Taylor, vermiş olduğu bir röportajda Covid-19 virüsünden ve hatta normal influenzadan korunabilmenin en kolay yolunu anlattı. Taylor’a göre bulunduğumuz ortamın nem dengesini doğru bir şekilde ayarlarsak, virüse yakalanma riskini minimuma indirmiş oluruz.

Stephanie Taylor, yapmış olduğu öneriye karşılık Dünya Sağlık Örgütü’nün bir araştırma yürütmesini talep etti. Geçtiğiz Kasım ayında Taylor’ın talebine yanıt veren Dünya Sağlık Örgütü, nem dengesinin virüsten korunmak için önemli bir etken olduğunu onaylayarak, bağıl nem seviyesinin %50 - %60 arasında tutulması gerektiğini açıkladı.

Düşük ve çok yüksek nem oranları, virüsü daha tehlikeli hale getiriyor

Doktor Stephanie Taylor, virüsün kış aylarında daha yaygın bir hale gelmesini soğuk hava koşullarına değil, insanların kış mevsiminde göstermiş olduğu tutumlara bağlıyor. Kış mevsiminde iç mekanların gereksiz düzeyde ısıtıldığını, bunun da nem kaybına yol açtığını belirten Taylor, virüsün nemsiz ortamlarda daha hızlı yayılabildiğinin altını çiziyor.

Geçtiğimiz günlerde, patojenlerin havada asılı kalması üzerinde bir inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler sonucunda virüs taşıyan patojenlerin kuru ve nemsiz bölgelerde küçülerek, havada bir nevi uykuya geçtikleri gözlemlendi. Küçülen ve kuruyan patojenlerin en küçük bir soluma anında insan vücuduna giriş yaparak tekrar nemlendiği ve virüsün vücuda bulaşmasına yol açtığı belirtildi.

Düşük nem oranlarının insan vücudunu daha korunaksız kıldığını belirten Stephanie Taylor, yüksek nemli alanların da en az kuru alanlar kadar riskli olduğunu dile getirdi. Açıklamaya göre son derece nemli ortamlar, soğuk havayla teması anında bakterilerin küf oluşturması için yeterli sıvıyı sağlıyor ve bu da insan vücudunu daha korunaksız hale getiriyor.

Dünya Sağlık Örgütü; “Bağıl nem oranı %50 - %60 arasında tutulmalı”

Stephanie Taylor, konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamayla birlikte, Dünya Sağlık Örgütü’nden bu husus üzerinde bir araştırma yapılmasını talep etti. Dünya Sağlık Örgütü bu talebe cevap vererek, kapalı alanlardaki nem oranının Covid-19 virüsünden korunmak için son derece önemli olduğunu ve ideal bağıl nem oranının %50 - %60 arasında ayarlanması gerektiğini açıkladı.