Çekmecedeki Eski Telefonunuzla İnsansı Robot Yapabilirsiniz: Hem de 400 Dolara!

UCLA araştırmacılarının geliştirdiği açık kaynaklı PhoneBot, pahalı donanımlara ihtiyaç duymadan yürüyebilen, insanları takip edebilen ve düştüğünde yeniden ayağa kalkabilen bir robot yapmayı mümkün kılıyor.

Çekmecede yıllardır bekleyen eski telefonunuz, iki ayak üzerinde yürüyen bir robotun beynine dönüşebilir. Üstelik bunun için servet harcamanız da gerekmiyor. UCLA araştırmacılarının geliştirdiği açık kaynaklı PhoneBot, çok düşük maliyetlerle insansı robot yapımını çok daha ulaşılabilir kılıyor.

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Sistemin merkezinde yeni ve pahalı bir bilgisayar değil, eski bir akıllı telefon var. İşlemcisi hesaplamaları yapıyor, kamerası çevresini görüyor, sensörleri veri topluyor. Geri kalanını motorlar ve robotun mekanik yapısı üstleniyor. Sonuç mu? Yürüyebilen, insanları takip edebilen, hatta yere kapaklandığında yeniden ayağa kalkabilen bir robot.

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400 dolara insansı robot

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İnsansı robot denince akla genellikle pahalı donanımlar ve özel üretim parçalar geliyor. PhoneBot bu alışkanlığı biraz bozuyor. Kolayca bulunabilen 13 servo motorla kurulan sistemin, telefon hariç toplam donanım maliyeti yaklaşık 400 dolar.

Bu fiyat, elbette gelişmiş ticari insansı robotlarla aynı yetenekleri sunduğu anlamına gelmiyor. PhoneBot'un amacı başka: Robotik araştırmalarını ve eğitimini pahalı laboratuvarların dışına taşımak. Denemek, geliştirmek, öğrenmek isteyenler için daha erişilebilir bir başlangıç noktası sunmak.

Gövdesini çevirmeden etrafına bakabiliyor

PhoneBot yalnızca 1,8 kilogram ağırlığında. Küçük ve hafif; buna karşılık hareket kabiliyeti hayli geniş. Gövdesindeki 13 eklemden yararlanarak ayakları yerde sabitken üst kısmını ve kamerasını sağa sola çevirebiliyor. Çevresini taramak için bütün vücudunu döndürmesi gerekmiyor.

İnsan gibi düşünmeyin elbette ama hareketin mantığı tanıdık: Olduğu yerde durup etrafına bakabiliyor. Ufak bir ayrıntı gibi görünebilir; iki ayak üzerinde duran bir robot içinse hareket kabiliyetinin önemli bir parçası.

Eski telefonlar robotun beynine dönüşüyor

PhoneBot'un çalışması için en yeni akıllı telefona ihtiyacınız yok. 2017'den kalma modellerin yanı sıra yaklaşık 50 dolarlık giriş seviyesi Android telefonlar da sistemi çalıştırabiliyor. Telefon, Wi-Fi üzerinden motorlara komut göndererek robotun hareketlerini yönetiyor.

Bir zamanlar elinizden düşürmediğiniz, şimdi çekmecede unuttuğunuz o telefon PhoneBot'un içinde robotun kontrol merkezine dönüşüyor. Eski donanımı yeniden değerlendirmek için güzel bir örnek.

Düşüp kalkıyor, insanları takip ediyor

PhoneBot, yüzüstü düştüğünde kendi mekanizmasını kullanarak doğrulabiliyor. Kamerasıyla insanları algılıyor ve onları takip edebiliyor.

Mikrofonu ve yapay zekâ özellikleri de sesli iletişime imkân tanıyor. Böylece PhoneBot, yalnızca hareket ettirilen mekanik bir oyuncak olmaktan çıkıyor; çevresini algılayabilen ve hareketlerini yönetebilen bir robot hâline geliyor. Bütün bunların merkezindeyse pahalı donanımlar değil de eski bir akıllı telefon bulunuyor.