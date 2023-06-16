Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay, birkaç gündür gündemde olan "101 milyon kişinin tüm verileri sızdırıldı" iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Talay'a göre e-Devlet'ten veri sızdırmak, teknik olarak imkansız.

Bundan birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, kişisel verilerimizin çarşaf çarşaf ortaya saçıldığından, bir internet sitesi aracılığıyla isteyenlerin, istediği herkesin kişisel verilerine ulaşabildiklerinden bahsettik. Öyle bir sistem kurulmuş durumda ki söz konusu internet sitesinde soy ağacına kadar her türlü bilginin bulunduğunu aktardık. İddiaya göre 101 milyon kişiye ait veriler, bu internet sitesinde bulunuyor...

Konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Siber Güvenlik Dairesi Başkanı Salih Talay'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Salih Talay, söz konusu verilerin e-Devlet üzerinden çalınamayacağını söyledi. Öte yandan; yetkili isme göre vatandaşa ait verileri sattığını iddia eden internet siteleri, tamamen dolandırıcılık amacıyla kurulmuş...

Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"e-Devlet sisteminde, kullanıcılara ilişkin profil bilgileri ve kullanıcı hesapları dışında herhangi bir veri tutulmuyor. Dolayısıyla (sızdığı iddia edilen) bu verilerin teknik olarak e-Devlet Kapısı'ndan çalınmış olması mümkün değil. Verilerin satışa çıkartıldığı web siteleri ise oltalama amaçlı. Bu sitelere kayıt olmak ve bilgi paylaşmak vatandaşlarımız açısından büyük bir risk oluşturuyor. Dijital dünyaya aktardığımız veriler kaybolmuyor. Geçmişte saldırganlar tarafından değişik kaynaklardan, ağırlıklı olarak da oltalama saldırısı tekniğiyle elde edilmiş veriler, değişik dönemde tekrar tekrar dolaşıma sokuluyor."

Son olarak; Salih Talay, e-Devlet kullanıcı sayısının 63 milyon olduğunu, haliyle, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu buradan bile anlayabileceğimizi belirtti.

Veri sızıntısı iddialarıyla ilgili detaylı bilgiler için: