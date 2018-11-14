104 Yaşındaki Türk Sinemasında 104 Ünlü İsmin En Beğendiği 10 Türk Filmi

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Yeşilçam'dan günümüzün modern sinemasına bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz.

1914 yılından beri iyi kötü dönemler geçiren Türk sinemasının 104 yıllık serüveninde 104 ünlü isimden en sevdikleri 10 film listesi alındı. Gelin vakit kaybetmeden o listelere bir göz atalım.

BALA ATABERK (OYUNCU)

  • 1- Vesikalı Yarim (Yönetmen: Lütfi Ömer Akad - 1968)
  • 2- Sevmek Zamanı (Yönetmen: Metin Erksan - 1965)
  • 3- Dönersen Islık Çal (Yönetmen: Orhan Oğuz - 1992)
  • 4- Tabutta Rövaşata (Yönetmen: Derviş Zaim - 1996)
  • 5- Muhsin Bey (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1987)
  • 6- Anayurt Oteli (Yönetmen: Ömer Kavur - 1987)
  • 7- Kaç Para Kaç (Yönetmen: Reha Erdem - 1999)
  • 8- Korkuyorum Anne (Yönetmen: Reha Erdem - 2006)
  • 9- Büyük Adam Küçük Aşk (Yönetmen: Handan İpekçi - 2001)
  • 10- Ağır Roman (Yönetmen: Mustafa Altıoklar - 1997)

BERRAK TÜZÜNATAÇ (OYUNCU)

  • 1- Sevmek Zamanı (Yönetmen: Metin Erksan - 1965)
  • 2- Ah Belinda (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1986)
  • 3- Umut (Yönetmen: Şerif Gören / Yılmaz Güney - 1970)
  • 4- Susuz Yaz (Yönetmen: Metin Erksan - 1963)
  • 5- Vesikalı Yarım (Yönetmen: Lütfi Ömer Akad - 1968)
  • 6- Kader (Yönetmen: Zeki Demirkubuz - 2006)
  • 7- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
  • 8- Uzak (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan - 2002)
  • 9- Kış Uykusu (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan - 2014)
  • 10- Bir Zamanlar Anadolu'da (Nuri Bilge Ceylan - 2011)

BİLLUR YAZGAN (OYUNCU)

  • 1- Unutursam Fısılda (Yönetmen: Çağan Irmak - 2014)
  • 2- Eşkıya (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1996)
  • 3- Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1975)
  • 4- Gönül Yarası (Yönetmen: Yavuz Turgul - 2005)
  • 5- Neredesin Firuze (Yönetmen: Ezel Akay - 2004)
  • 6- Dedemin İnsanları (Yönetmen: Çağan Irmak - 2011)
  • 7- Babam ve Oğlum (Yönetmen: Çağan Irmak - 2005)
  • 8- Ağır Roman (Yönetmen: Mustafa Altıoklar - 1997)
  • 9- Başka Dilde Aşk (Yönetmen: İlksen Başarır - 2009)
  • 10- Neşeli Günler (Yönetmen: Orhan Aksoy - 1978)

BİRAY DALKIRAN (SENARİST - YÖNETMEN - YAPIMCI)

  • 1- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
  • 2- Sarı Mercedes (Yönetmen: Tunç Okan - 1992)
  • 3- Muhsin Bey (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1997)
  • 4- Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1975)
  • 5- Peri Masalı (Yönetmen: Biray Dalkıran - 2013)
  • 6- Sürü (Yönetmen: Zeki Ökten / Yılmaz Güney - 1979)
  • 7- Vesikalı Yarim (Yönetmen: Lütfi Ömer Akad - 1968)
  • 8- Dönüş (Yönetmen: Türkan Şoray - 1972)
  • 9- Züğürt Ağa (Yönetmen: Nesli Çölgeçen - 1985)
  • 10- Eşkıya (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1996)

BİROL GÜVEN (SENARİST - YAPIMCI)

  • 1- Susuz Yaz (Yönetmen: Metin Erksan - 1963)
  • 2- Derman (Yönetmen: Şerif Gören - 1984)
  • 3- Züğürt Ağa (Yönetmen Nesli Çölgeçen - 1985)
  • 4- Bornova Bornova (Yönetmen: İnan Temelkuran - 2009)
  • 5- Vavien (Yönetmen: Yağmur Taylan / Durul Taylan - 2009)
  • 6- Fasulye (Yönetmen: Bora Tekay - 1999)
  • 7- Çiçek Abbas (Yönetmen: Sinan Çetin - 1982)
  • 8- Davaro (Yönetmen: Kartal Tibet - 1981)
  • 9- Çoğunluk (Yönetmen: Seren Yüce - 2010)
  • 10- Kalandar Soğuğu (Yönetmen: Mustafa Kara - 2015)

BÜLENT EMRAH PARLAK (OYUNCU - SENARİST)

  • 1- Yol (Yönetmen: Şerif Gören / Yılmaz Güney - 1981)
  • 2- Sürü (Yönetmen: Zeki Ökten / Yılmaz Güney - 1979)
  • 3- Şekerpare (Yönetmen Atıf Yılmaz - 1983)
  • 4- Kibar Feyzo (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1978)
  • 5- Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1975)
  • 6- Duvara Karşı (Yönetmen: Fatih Akın - 2004)
  • 7- Vizontele (Yönetmen: Yılmaz Erdoğan / Ömer Faruk Sorak - 2001)
  • 8- Muhsin Bey (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1987)
  • 9- Eşkıya (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1996)
  • 10- Yazı Tura (Yönetmen: Uğur Yücel - 2004)

CAHİT BERKAY (MÜZİSYEN)

  • 1- Susuz Yaz (Yönetmen: Metin Erksan - 1963)
  • 2- Yılanları Öldürseler (Yönetmen: Türkan Şoray - 1981)
  • 3- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
  • 4- Dila Hanım (Yönetmen: Orhan Aksoy - 1977)
  • 5- Devlerin Aşkı (Yönetmen: Osman F. Seden - 1976)
  • 6- Arkadaşım (Yönetmen: Nazmi Özer - 1982)
  • 7- Kırık Bir Aşk Hikâyesi (Yönetmen: Ömer Kavur - 1981)
  • 8- Mine (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1983)
  • 9- Öğretmen (Yönetmen: Kartal Tibet - 1988)
  • 10- Güler misin Ağlar mısın (Yönetmen: Osman F. Seden - 1975)

CEYDA DÜVENCİ (OYUNCU)

  • 1- Her Şey Çok Güzel Olacak (Yönetmen: Ömer Vargı - 1998)
  • 2- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
  • 3- Kelebekler (Yönetmen: Tolga Karaçelik - 2018)
  • 4- Arabesk (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1989)
  • 5- Limonata (Yönetmen: Ali Atay - 2015 )
  • 6- Aile Arasında (Yönetmen: Ozan Açıktan - 2017)
  • 7- Vavien (Yönetmen: Durul Taylan / Yağmur Taylan - 2009)
  • 8- Sivas (Yönetmen: Kaan Müjdeci - 2015)
  • 9- Unutursam Fısılda (Yönetmen: Çağan Irmak - 2014)
  • 10- Tosun Paşa (Yönetmen: Kartal Tibet - 1976)

ERDAL ÖZYAĞCILAR (OYUNCU)

  • 1- Kanun Namına (Yönetmen: Lütfi Ömer Akad - 1952)
  • 2- Susuz Yaz (Yönetmen: Metin Erksan - 1963)
  • 3- Sevmek Zamanı (Metin Erksan - 1965)
  • 4- Yol (Yönetmen: Şerif Gören / Yılmaz Güney - 1981)
  • 5- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
  • 6- Eşkıya (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1996)
  • 7- Kibar Feyzo (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1978)
  • 8- Uzak (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan - 2002)
  • 9- Sürü (Yönetmen: Zeki Ökten / Yılmaz Güney - 1979)
  • 10- Bal (Yönetmen: Semih Kaplanoğlu - 2010)

ERSİN KORKUT (OYUNCU)

  • 1- Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1975)
  • 2- Babam ve Oğlum (Yönetmen: Çağan Irmak - 2005)
  • 3- Vizontele (Yönetmen: Yılmaz Erdoğan / Ömer Faruk Sorak - 2001)
  • 4- Neşeli Hayat (Yönetmen: Yılmaz Erdoğan - 2009)
  • 5- A.R.O.G (Yönetmen: Cem Yılmaz / Ali Taner Baltacı - 2008)
  • 6- Organize İşler (Yönetmen: Yılmaz Erdoğan - 2005)
  • 7- Aile Arasında (Yönetmen: Ozan Açıktan - 2017)
  • 8- Ayla (Yönetmen: Can Ulkay - 2018)
  • 9- Vavien (Yönetmen: Durul Taylan / Yağmur Taylan - 2009)
  • 10- Issız Adam (Yönetmen: Çağan Irmak - 2008)

Listenin tamamına göz atmak ve kalan 94 sanatçının tercihlerini de görmek isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Kaynak : https://www.haberturk.com/turk-sinemasi-2217772/15
Etiketler: yeşilçam, türk filmi
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