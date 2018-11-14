1914 yılından beri iyi kötü dönemler geçiren Türk sinemasının 104 yıllık serüveninde 104 ünlü isimden en sevdikleri 10 film listesi alındı. Gelin vakit kaybetmeden o listelere bir göz atalım.
BALA ATABERK (OYUNCU)
- 1- Vesikalı Yarim (Yönetmen: Lütfi Ömer Akad - 1968)
- 2- Sevmek Zamanı (Yönetmen: Metin Erksan - 1965)
- 3- Dönersen Islık Çal (Yönetmen: Orhan Oğuz - 1992)
- 4- Tabutta Rövaşata (Yönetmen: Derviş Zaim - 1996)
- 5- Muhsin Bey (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1987)
- 6- Anayurt Oteli (Yönetmen: Ömer Kavur - 1987)
- 7- Kaç Para Kaç (Yönetmen: Reha Erdem - 1999)
- 8- Korkuyorum Anne (Yönetmen: Reha Erdem - 2006)
- 9- Büyük Adam Küçük Aşk (Yönetmen: Handan İpekçi - 2001)
- 10- Ağır Roman (Yönetmen: Mustafa Altıoklar - 1997)
BERRAK TÜZÜNATAÇ (OYUNCU)
- 1- Sevmek Zamanı (Yönetmen: Metin Erksan - 1965)
- 2- Ah Belinda (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1986)
- 3- Umut (Yönetmen: Şerif Gören / Yılmaz Güney - 1970)
- 4- Susuz Yaz (Yönetmen: Metin Erksan - 1963)
- 5- Vesikalı Yarım (Yönetmen: Lütfi Ömer Akad - 1968)
- 6- Kader (Yönetmen: Zeki Demirkubuz - 2006)
- 7- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
- 8- Uzak (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan - 2002)
- 9- Kış Uykusu (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan - 2014)
- 10- Bir Zamanlar Anadolu'da (Nuri Bilge Ceylan - 2011)
BİLLUR YAZGAN (OYUNCU)
- 1- Unutursam Fısılda (Yönetmen: Çağan Irmak - 2014)
- 2- Eşkıya (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1996)
- 3- Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1975)
- 4- Gönül Yarası (Yönetmen: Yavuz Turgul - 2005)
- 5- Neredesin Firuze (Yönetmen: Ezel Akay - 2004)
- 6- Dedemin İnsanları (Yönetmen: Çağan Irmak - 2011)
- 7- Babam ve Oğlum (Yönetmen: Çağan Irmak - 2005)
- 8- Ağır Roman (Yönetmen: Mustafa Altıoklar - 1997)
- 9- Başka Dilde Aşk (Yönetmen: İlksen Başarır - 2009)
- 10- Neşeli Günler (Yönetmen: Orhan Aksoy - 1978)
BİRAY DALKIRAN (SENARİST - YÖNETMEN - YAPIMCI)
- 1- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
- 2- Sarı Mercedes (Yönetmen: Tunç Okan - 1992)
- 3- Muhsin Bey (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1997)
- 4- Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1975)
- 5- Peri Masalı (Yönetmen: Biray Dalkıran - 2013)
- 6- Sürü (Yönetmen: Zeki Ökten / Yılmaz Güney - 1979)
- 7- Vesikalı Yarim (Yönetmen: Lütfi Ömer Akad - 1968)
- 8- Dönüş (Yönetmen: Türkan Şoray - 1972)
- 9- Züğürt Ağa (Yönetmen: Nesli Çölgeçen - 1985)
- 10- Eşkıya (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1996)
BİROL GÜVEN (SENARİST - YAPIMCI)
- 1- Susuz Yaz (Yönetmen: Metin Erksan - 1963)
- 2- Derman (Yönetmen: Şerif Gören - 1984)
- 3- Züğürt Ağa (Yönetmen Nesli Çölgeçen - 1985)
- 4- Bornova Bornova (Yönetmen: İnan Temelkuran - 2009)
- 5- Vavien (Yönetmen: Yağmur Taylan / Durul Taylan - 2009)
- 6- Fasulye (Yönetmen: Bora Tekay - 1999)
- 7- Çiçek Abbas (Yönetmen: Sinan Çetin - 1982)
- 8- Davaro (Yönetmen: Kartal Tibet - 1981)
- 9- Çoğunluk (Yönetmen: Seren Yüce - 2010)
- 10- Kalandar Soğuğu (Yönetmen: Mustafa Kara - 2015)
BÜLENT EMRAH PARLAK (OYUNCU - SENARİST)
- 1- Yol (Yönetmen: Şerif Gören / Yılmaz Güney - 1981)
- 2- Sürü (Yönetmen: Zeki Ökten / Yılmaz Güney - 1979)
- 3- Şekerpare (Yönetmen Atıf Yılmaz - 1983)
- 4- Kibar Feyzo (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1978)
- 5- Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1975)
- 6- Duvara Karşı (Yönetmen: Fatih Akın - 2004)
- 7- Vizontele (Yönetmen: Yılmaz Erdoğan / Ömer Faruk Sorak - 2001)
- 8- Muhsin Bey (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1987)
- 9- Eşkıya (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1996)
- 10- Yazı Tura (Yönetmen: Uğur Yücel - 2004)
CAHİT BERKAY (MÜZİSYEN)
- 1- Susuz Yaz (Yönetmen: Metin Erksan - 1963)
- 2- Yılanları Öldürseler (Yönetmen: Türkan Şoray - 1981)
- 3- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
- 4- Dila Hanım (Yönetmen: Orhan Aksoy - 1977)
- 5- Devlerin Aşkı (Yönetmen: Osman F. Seden - 1976)
- 6- Arkadaşım (Yönetmen: Nazmi Özer - 1982)
- 7- Kırık Bir Aşk Hikâyesi (Yönetmen: Ömer Kavur - 1981)
- 8- Mine (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1983)
- 9- Öğretmen (Yönetmen: Kartal Tibet - 1988)
- 10- Güler misin Ağlar mısın (Yönetmen: Osman F. Seden - 1975)
CEYDA DÜVENCİ (OYUNCU)
- 1- Her Şey Çok Güzel Olacak (Yönetmen: Ömer Vargı - 1998)
- 2- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
- 3- Kelebekler (Yönetmen: Tolga Karaçelik - 2018)
- 4- Arabesk (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1989)
- 5- Limonata (Yönetmen: Ali Atay - 2015 )
- 6- Aile Arasında (Yönetmen: Ozan Açıktan - 2017)
- 7- Vavien (Yönetmen: Durul Taylan / Yağmur Taylan - 2009)
- 8- Sivas (Yönetmen: Kaan Müjdeci - 2015)
- 9- Unutursam Fısılda (Yönetmen: Çağan Irmak - 2014)
- 10- Tosun Paşa (Yönetmen: Kartal Tibet - 1976)
ERDAL ÖZYAĞCILAR (OYUNCU)
- 1- Kanun Namına (Yönetmen: Lütfi Ömer Akad - 1952)
- 2- Susuz Yaz (Yönetmen: Metin Erksan - 1963)
- 3- Sevmek Zamanı (Metin Erksan - 1965)
- 4- Yol (Yönetmen: Şerif Gören / Yılmaz Güney - 1981)
- 5- Selvi Boylum Al Yazmalım (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1977)
- 6- Eşkıya (Yönetmen: Yavuz Turgul - 1996)
- 7- Kibar Feyzo (Yönetmen: Atıf Yılmaz - 1978)
- 8- Uzak (Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan - 2002)
- 9- Sürü (Yönetmen: Zeki Ökten / Yılmaz Güney - 1979)
- 10- Bal (Yönetmen: Semih Kaplanoğlu - 2010)
ERSİN KORKUT (OYUNCU)
- 1- Hababam Sınıfı (Yönetmen: Ertem Eğilmez - 1975)
- 2- Babam ve Oğlum (Yönetmen: Çağan Irmak - 2005)
- 3- Vizontele (Yönetmen: Yılmaz Erdoğan / Ömer Faruk Sorak - 2001)
- 4- Neşeli Hayat (Yönetmen: Yılmaz Erdoğan - 2009)
- 5- A.R.O.G (Yönetmen: Cem Yılmaz / Ali Taner Baltacı - 2008)
- 6- Organize İşler (Yönetmen: Yılmaz Erdoğan - 2005)
- 7- Aile Arasında (Yönetmen: Ozan Açıktan - 2017)
- 8- Ayla (Yönetmen: Can Ulkay - 2018)
- 9- Vavien (Yönetmen: Durul Taylan / Yağmur Taylan - 2009)
- 10- Issız Adam (Yönetmen: Çağan Irmak - 2008)
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