Tek şarj ile hiç durmadan 106 kilometre yürüyen insansı robot dünya rekoru kırdı

AgiBot’un insansı robotu A2, Suzhou–Shanghai arasında 106,3 km yürüyerek Guinness rekoru kırdı. Robot, zorlu arazi ve gece koşullarında tek şarjla kesintisiz yol aldı.

AgiBot tarafından geliştirilen A2 adlı insansı robot, Suzhou’dan başlayıp Shanghai Bund’a kadar yürüyerek 106,3 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Bu başarı, robotu Guinness tarafından “en uzun yürüyen insansı robot” olarak kayıtlara geçirdi. Yürüyüş 10–13 Kasım 2025 arasında gerçekleşti.

Robot; asfalt, kaldırım, köprü, eğimli yollar ve gece yürüyüşü gibi farklı zorluk seviyelerindeki ortamlardan tek şarjla geçti. A2; çift GPS, lazer sensörleri, derinlik kamerası ve hot-swappable batarya mimarisiyle kesintisiz ilerlemeyi başardı.

Yürüyüşün yalnızca dayanıklılık değil, robot kontrolü ve stabilite açısından da bir teknoloji gösterisi olduğu vurgulandı. AgiBot, bu deneyle insansı robotların güvenilirliğini ve gerçek dünya senaryolarına hazır olduğunu kanıtlamayı amaçladı.

Bu rekor, Çin’in insansı robot teknolojisinde küresel rekabetçi pozisyonunu güçlendirdiği bir dönemde geldi ve A2’nin seri üretim bir model olması dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.