Tümü Webekno
Anker Soundcore R50i TWS Samsung Galaxy S25 Roborock Q8 Max Pro

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

Tek şarj ile hiç durmadan 106 kilometre yürüyen insansı robot dünya rekoru kırdı

AgiBot’un insansı robotu A2, Suzhou–Shanghai arasında 106,3 km yürüyerek Guinness rekoru kırdı. Robot, zorlu arazi ve gece koşullarında tek şarjla kesintisiz yol aldı.

Tek şarj ile hiç durmadan 106 kilometre yürüyen insansı robot dünya rekoru kırdı
Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

AgiBot tarafından geliştirilen A2 adlı insansı robot, Suzhou’dan başlayıp Shanghai Bund’a kadar yürüyerek 106,3 kilometrelik bir parkuru tamamladı. Bu başarı, robotu Guinness tarafından “en uzun yürüyen insansı robot” olarak kayıtlara geçirdi. Yürüyüş 10–13 Kasım 2025 arasında gerçekleşti.

Robot; asfalt, kaldırım, köprü, eğimli yollar ve gece yürüyüşü gibi farklı zorluk seviyelerindeki ortamlardan tek şarjla geçti. A2; çift GPS, lazer sensörleri, derinlik kamerası ve hot-swappable batarya mimarisiyle kesintisiz ilerlemeyi başardı.

Yürüyüşün yalnızca dayanıklılık değil, robot kontrolü ve stabilite açısından da bir teknoloji gösterisi olduğu vurgulandı. AgiBot, bu deneyle insansı robotların güvenilirliğini ve gerçek dünya senaryolarına hazır olduğunu kanıtlamayı amaçladı.

Bu rekor, Çin’in insansı robot teknolojisinde küresel rekabetçi pozisyonunu güçlendirdiği bir dönemde geldi ve A2’nin seri üretim bir model olması dikkat çekici bir detay olarak öne çıktı.

webtekno

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

[Aralık 2025] PlayStation Plus’tan Kaldırılacak Oyunlar Açıklandı

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

2025 Tesla Model Y'nin Euro NCAP Çarpışma Testi Sonuçları Açıklandı [Video]

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

PlayStation 5, Black Friday indirimlerinde 100 dolar indirimli satılacak (Bize yok)

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

The Game Awards Tarihine Geçti: İlk Kez Bir Oyun Adaylıktan Çekildi!

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

1 Milyon TL'den Fazla İndirim Var: 2025 Nissan X-Trail Alınır mı?

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

iOS 26.2 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Yeni Özellikler!

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim