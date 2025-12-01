1000 TL Değerindeki Immortals Fenyx Rising, Yarın Kadar Ücretsiz Oldu! (Kalıcı Olarak Sizin Olacak)

Ubisoft, Immortals Fenyx Rising’i PC’de 2 Aralık 2025’e kadar ücretsiz sunuyor. Oyunu alanlar kütüphanelerine kalıcı ekleyebiliyor.

Ubisoft, Connect platformunun 5. yılını kutlamak için Immortals Fenyx Rising’i PC’de ücretsiz hale getirdi. Oyunu kampanya süresi boyunca alanlar, hiçbir ek ücret gerekmadan kütüphanelerine kalıcı olarak ekleyebiliyor.

Kampanya 13 Kasım’da başladı ve 2 Aralık 2025’e kadar devam edecek. Açık dünya aksiyon-macera türündeki oyun, antik Yunan mitolojisinden esinlenen yapısıyla geniş bir oyuncu kitlesine hitap ediyor.

Almak için buraya tıklayın.

Oyun, minimum 8 GB RAM ve GTX 660 seviyesinde ekran kartıyla çalışabiliyor. Bu da daha geniş bir bilgisayar yelpazesinin oyunu rahatça oynayabilmesini sağlıyor.

Normalde ücretli olan Fenyx Rising’in kısa süreliğine ücretsiz olması, yeni bir açık dünya deneyimi arayanlar için kaçırılmayacak bir fırsat sunuyor. Kampanya bitmeden oyunu hesaplarına ekleyenler sınırsız süreyle sahip olmaya devam edecek.