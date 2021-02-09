11 Gündür Suda Duran Samsung Galaxy S21, Hala Çalışıyor

Photo Owl Time Lapse adlı bir YouTube kanalı, Samsung Galaxy S21'in IP68 su geçirmez sertifikasını test edebilmek için telefonu bir akvaryuma yerleştirdi. Yaklaşık 11 gündür akvaryumda duran akıllı telefon, yavaş yavaş bazı arızalar vermeye başlasa da hala çalışır vaziyette.

Photo Owl Time Lapse adlı bir YouTube kanalı, yaklaşık 11 gündür akvaryumun içinde bekletilen Samsung Galaxy S21’in görüntülerini canlı yayın aracılığıyla paylaşıyor.

Akıllı telefonu akvaryuma koymak ne kadar mantıklı, tartışılır ancak bu kanalın öğrenmeye çalıştığı şey Galaxy S21’in suya ne kadar dayanıklı kalabildiği. Telefon bozulana kadar canlı yayın yapmaya devam edecek kanalın yayınına göre telefon, 11 gündür suda olmasına rağmen cayır cayır çalışmaya devam ediyor.

Şu ana kadar en zarar gören yer, hoparlörler oldu

Samsung, IP68 sertifikasına sahip Galaxy S21’in 30 dakika boyunca 1.5 metre derinlikte suya karşı dirençli olduğunu, suyla temastan sonra telefonun sorunsuz bir şekilde çalışacağını belirtmişti. Bu iddiayı biraz ekstrem koşullarda test etmek isteyen kanal, Galaxy S21’i tıpkı bir balık gibi akvaryumun dibine yerleştirdi.

Akvaryumda geçirilen 117 saatten sonra telefonun “Nem tespit edildi” uyarısı verdiğini açıklayan kanal, telefonun kendi kafasına göre uygulamalar arası geçiş yapmaya başladığını belirtti. Yapılan açıklamaya göre canlı yayında gösterilen kronometre, belirli bir süreden sonra otomatik olarak sıfırlandığı için doğruyu yansıtmıyor.

241 saat sonra hoparlörü test edilen Galaxy S21’in ses sisteminin bozulduğu, gelen sesin çok kalitesiz olduğu ve telefonun kendi kendine kronometre ile oynamaya başladığı dile getirildi.