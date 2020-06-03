Piyasadaki En İyi Su Geçirmez Telefonlar (IP68 Sertifikalı)

Olası ıslanma kazanlarından hangi telefonların hasarsız çıkacağını biliyor musunuz? IP68 sertifikası alan telefonlar yani su geçirmez telefonlar sulu kazaları atlatabiliyorlar. Sizin için piyasadaki en iyi su geçirmez telefonları listeledik.

Akıllı telefonlarımızı artık bir an olsun yanımızdan ayırmıyoruz. Sahilde, havuzda hatta banyoda bile yanımızda olan telefonlarımızın suya ne kadar dayanıklı olduğunu biliyor muyuz? Deneme - yanılma metodu ile su geçirmez telefonlar hangileri sorusunun yanıtını alamayız. Bu nedenle su geçirmez telefonlar için kullanılan IP68 sertifikalarına bakmamız gerekiyor.

IP olarak kısaltılan International Protection yani uluslararası koruma, bir puanlama sistemi. IP’den sonra gelen ilk rakam telefonun toza karşı dayanıklılığını, ikinci rakam suya karşı dayanıklılığını gösteriyor. 6 ve 8’den daha az puan almış telefonlar dayanıklılık konusunda pek güvenilir değil. Su geçirmez telefonlar diyebileceğimiz cihazlar IP68 sertifikalı telefonlardır. Sizin için piyasadaki IP68 sertifikalı en iyi su geçirmez telefonlar listesi hazırladık.

En iyi su geçirmez telefonlar:

Apple iPhone 11 Pro Max

Apple iPhone 11

Huawei P30 Pro

OnePlus 8 Pro

Google Pixel 4 XL

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy Note 10 Plus

Apple iPhone SE

Apple iPhone 11 Pro Max

Derinlik: 4 metre

Süre: 30 dakika

IP68 sertifikasına sahip olan su geçirmez telefonlar genellikle 5 fit yani 1,5 metre derinlik üzerinden değerlendirilirler. Listemizin başında olan iPhone 11 Pro Max ise diğer telefonlara büyük bir fark atarak 13 fit yani 4 metre derinliğe kadar su içinde dayanıklılık gösteriyor. Bu özelliği sayesinde neredeyse bir su altı kamerası olarak bile kullanılabilir diyebiliriz.

Apple iPhone 11

Derinlik: 2 metre

Süre: 30 dakika

Su geçirmez telefonlar arasından en öne çıkan başka bir Apple modeli de iPhone 11. Tam 2 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan cihaz 30 dakika boyunca suda kalabilir. Elbette A13 biyonik işlemcinin selameti için bu kadar uzun süre suya maruz bırakılması önerilmiyor.

Huawei P30 Pro

Derinlik: 2 metre

Süre: 30 dakika

Huawei’nin öne çıkan modellerinden olan P30 Pro, Mate 30 Pro ve Mate 20 Pro modelleri tıpkı iPhone 11 gibi 2 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanabiliyor. IP68 sertifikasına sahip Huawei P30 Pro, arka kamerası ve kablosuz şarj desteği ile dikkat çeken modeller arasında.

OnePlus 8 Pro

Derinlik: 1.5 metre

Süre: 30 dakika

Hong Kong merkezli Çinli akıllı telefon üreticisi OnePlus, neredeyse Apple’a kafa tutar gibi 8 Pro modelinde 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanıklılık sunuyor. 120 Hz OLED ekranı ve hızlı şarj özelliklerini de dikkate alırsak, Apple’a alternatif Android işletim sistemine sahip akıllı telefonlardan biri olduğunu söyleyebiliriz.

Google Pixel 4 XL

Derinlik: 1,5 metre

Süre: 30 dakika

Google tarafından piyasaya sunulan Pixel 4 ve Pixel 4 XL modellerinin her ikisi de 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanabiliyor. 6.3 inç ekranıyla dikkat çeken Pixel 4 XL’ın aslında 5 metreye kadar suya dayanabileceği ancak bu derinlikte geri dönülmez hasarlar alacağı da söylenenler arasında.

Samsung Galaxy S10

Derinlik: 1,5 metre

Süre: 30 dakika

Suya direnç gücünü azaltan 3,5 mm kulaklık jak girişine sahip olsalar da Samsung Galaxy S10, S10+ ve S10e modelleri 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanabiliyorlar. IP68 sertifikasına sahip olan Galaxy S10, 6 GB RAM ve 128 GB ve üzeri depolama hafızası ile dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy S20+

Derinlik: 1,5 metre

Süre: 30 dakika

Yalnızca Samsung Galaxy S20 Plus modeli değil, aynı zamanda S20 ve S20 Ultra modelleri de 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanabiliyor. Dört lensli kamerası ve güçlü pil ömrüyle dikkat çeken S20 Plus modeli, olası sulu kazaları kolayca atlatabilecektir.

Samsung Galaxy Note10+

Derinlik: 1,5 metre

Süre: 30 dakika

Samsung Galaxy Note10 ve Galaxy Note10+ modelleri 6,3 inç ve 6,8 inçlik dikkat çekici ekran boyutlarına rağmen 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanabiliyorlar. Samsung zor da olsa stylus kalemden ödün vermeden bu modellerin suya dayanıklılığını IP68 seviyesine getirmeyi başardı.

Apple iPhone SE

Derinlik: 1,5 metre

Süre: 30 dakika

iPhone 8 tasarımına benzeyen ve A13 bionic işlemciyle güçlendirilen 2020 model Apple iPhone SE, 1,5 metre derinlikte 30 dakika boyunca suya dayanabiliyor. Diğer iPhone modellerine göre pek etkileyici bir suya dayanıklılık sunmasa da, kablosuz şarj desteğiyle dikkat çeken modellerden.

Su geçirmez telefonlar ile ilgili bilmeniz gerekenler:

Akıllı telefonların suya ve toza karşı dayanıklılığını puanlayan IP sertifikaları 30 dakika direnme süresi üzerinden hesaplanıyor. Piyasadaki çoğu telefon IP67 sertifikasına sahip yani 1 metreye kadar suya dayanıklılık gösteriyorlar. IP68 sertifikası ise en az 1,5 metre dayanıklılığı gösterir.

Apple ve Huawei’nin bazı IP68 sertifikalı modelleri 2 hatta 4 metreye kadar suya dayanabiliyorlar. Bu sertifikaya sahip olmayan, suya dayanıklı bir kılıf ile korunan telefonların suya dayanıklılığından asla emin olamazsınız. Hatırlatmakta yarar var, IP68 sertifikalı da olsa bir telefon su geçirdiği zaman maalesef garanti kapsamında değerlendirilmiyor.

Sizin için piyasadaki en iyi su geçirmez telefonları listeledik. Listedeki IP68 sertifikalı su geçirmez telefonları kullanırken yine de dikkatli olun, su geçirme durumunda garanti kapsamında olmadığını unutmayın.