11 Mayıs'tan Sonra Sokağa Çıkma Yasağı Nasıl Olacak?

Türkiye'nin koronavirüs pandemisini kontrol altına almaya başladığı şu günlerde, normalleşme süreci konuşulmaya başladı. Bir yandan yetkililer, diğer yandan vatandaşlar sürecin nasıl işleyeceğini konuşuyorlar. Peki 11 Mayıs sonrası süreç nasıl olacak?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp yaklaşık 2 aydır Türkiye'deki yaşamı da olumsuz etkileyen koronavirüs salgını, bugüne dek 3.520 vatandaşımızın hayatına mal oldu. Sürecin başındaki Sağlık Bakanlığı, her ne kadar elinden geleni yapmaya çalışmış olsa da koronavirüsün neden olduğu COVID-19 hastalığı için bir aşı veya tedavi yöntemi olmayışı, ülkemizde de can kayıpların önüne geçilememesine neden oldu.

Mart ayından beri hayatımızın bir gerçeği haline gelen koronavirüs, yaşamın olağan akışını baştan sona değiştirdi. Yetkililer, koronavirüsle mücadele kapsamında okulları kapatırken, tüm spor müsabakalarını da iptal ettiler. İnsanlara evlerinde kalmalarını söyleyen yetkililer, koronavirüs salgınının önüne geçebilmek için sosyal izolasyonun sağlanmasının büyük bir önem arz ettiğini ifade ettiler. Şimdiyse ülkemizde alınan tedbirler, koronavirüsle mücadele kapsamında meyvesini vermeye başlamış gibi görünüyor.

Gerek Sağlık Bakanlığı gerekse diğer bakanlıklar ve Cumhurbaşkanlığı, Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının görüldüğü an itibarıyla onlarca açıklama yaptılar. Yapılan açıklamalar çoğu zaman tedbirlerin gevşetilmemesi yönünde tavsiyeler verirken kimi zaman da salgının gidişatı hakkında bilgiler içeriyordu. Son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla ülkemizdeki normalleşme sürecinin nasıl olacağına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'deki normalleşme süreci, 11 Mayıs itibarıyla başlıyor

COVID-19 hastalığının ülkemizde de görülmeye başlamasıyla birlikte alınan kararlar arasında berber ve kuaför salonları ile alışveriş merkezlerinin kapatılması da bulunuyordu.11 Mayıs itibarıyla ise bir aydan daha uzun bir süre boyunca kapalı kalan bu yerler, yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ancak salgının yayılmasının engellenmesi için sosyal mesafe kuralları hiçbir zafiyet verilmeden uygulanmaya devam edilecek. Peki 11 Mayıs itibarıyla bizleri neler bekliyor?

Normalleşme sürecinde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için geçerli olan sokağa çıkma yasağının esnetilmesi de yer alıyor. Öyle ki; 10 Mayıs Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlarımız, yetkililerin belirlediği saatler arasında toplam 4 saat dışarı çıkabilecekler. Böylelikle bir aydan uzun bir süredir evlerinde kalan vatandaşlarımız, birkaç saatliğine de olsa nefes alma imkanı yakalayacaklar.

65 yaş üstü vatandaşlar eskisi gibi rahat dolaşamayacaklar

Yetkililer, COVID-19 hastalığı kapsamında yüksek risk grubuna giren vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağını geçici olarak kaldırıyorlar. Ancak bu durum, vatandaşlarımızın eskisi gibi rahat bir şekilde dolaşabilecekleri anlamına gelmiyor. Bu bağlamda sokağa çıkacak olan vatandaşlarımız, maskelerini taktıktan sonra sokağa çıkabilecekler. Ayrıca vatandaşlar, 4 saatlik süreç boyunca sadece kendi yaşam alanları çevresinde dolaşma hakkına sahip olacaklar.

10 Mayıs'ta belirlenen saatler arasında dışarı çıkacak olan 65 yaş üstü vatandaşlarımız, sosyal mesafe kurallarına harfiyen uymak zorunda olacaklar. Ayrıca vatandaşlarımız, sokağa çıktıkları süreçte toplu ulaşım araçlarına binemeyecekler. Rahat yürüyemeyen ya da kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımız, yanlarında sadece 1 kişiyi refakatçi olarak dışarı çıkarabilecekler. Yalnız yaşayan vatandaşlara ise Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan destek sağlanacak.

20 yaş altı vatandaşlar da nefes alabilecekler

Sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü vatandaşların yanı sıra 20 yaş altı vatandaşlar için de geçerliydi. Yetkililer, ilerleyen günlerde genç vatandaşlarımız için sokağa çıkma yasağını 4 saatliğine esnetecekler. Ancak bu kez, genç vatandaşlarımız için bazı sınırlamalar ve ayırmalar olacak. Buna göre;