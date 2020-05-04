Koronavirüs Sonrası Normalleşme Planı Belli Oldu

Dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonrasında uzun süre yoğun önlemler alan ülkemizde, vaka sayılarının düşüşe geçmesiyle birlikte normalleşme çalışmaları da başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası normalleşme adımlarını açıkladı.

Türkiye’nin gözü kulağı bugün saat 15.10’da Huber Köşkü’nde başlayan ve telekonferans yöntemiyle yapılan kabine toplantısındaydı. Toplantının tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, pek çok önemli konuda açıklama yaptığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasında Türkiye’nin salgınla mücadelesinin aşamalarından ve şu anda bulunduğu durumdan bahseden Cumhurbaşkanı, yaşanan salgın sonrası normalleşme sürecini de adım adım açıkladı.

Adım adım normalleşme planı:

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için sokağa çıkma yasağı uygulamasının esnetildiğini belirten Cumhurbaşkanı, normalleşme adımlarını da açıkladı. Erdoğan'ın açıklamalarından satış başları şu şekilde:

“Hâlâ 31 ilde uygulanan şehirlerarası giriş çıkış sınırlandırmasını ilk etapta bu geceden itibaren 7 ilimiz için bitiriyoruz. Bu illerimiz Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla 'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır.”

'dır. Her hafta illerimizle ilgili değerlendirme yapacak, gelişmelere göre karar vereceğiz. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması uzatılmıştır.” “İstanbul, Ankara, İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibarıyla sona erdiriyoruz. Berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek."

Maske satışına izin geliyor:

Maske konusunda da açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz ."

." Askerlik terhis işlemleri, 31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleriyse 20 Haziran'da başlayacak."

31 Mayıs'ta başlayacak. MSB'nin atama, görevlendirme ve personel temin faaliyetleri 1 Haziran'da, celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleriyse 20 Haziran'da başlayacak." "Salgın hastanelerinin sayıları 1 Haziran'dan itibaren azaltılarak bu kuruluşların hasta kabulüne ve normal işleyişe başlamaları sağlanacak.”

Böylelikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, normalleşme süreci ile ilgili merak edilen normalleşme yol haritasını da açıklamış oldu. Cumhurbaşkanı, bir anda mart başındaki yaşamımıza dönmeyeceğimizi ancak bu önlemlerle kişilerin daha rahat hareket edebilmesinin sağlanacağını da söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınav tarihleri ve 20 yaş altı / 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı hakkında da açıklama yaptı. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü kişilerin belirli zamanlarda sokağa çıkabileceğini belirten Erdoğan, YKS, LGS ve MSÜ sınav tarihlerini de açıkladı.

Sokağa çıkma yasağının esnetildiği tarihler:

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ve sokağa çıkma yasağının esnetileceği tarihler şu şekilde oldu:

65 yaş ve üstü: 10 Mayıs Pazar, Saat: 11.00 / 15.00 arası

10 Mayıs Pazar, Saat: 11.00 / 15.00 arası 0 / 14 yaş arası: 13 Mayıs Çarşamba, Saat: 11.00 / 15.00 arası

13 Mayıs Çarşamba, Saat: 11.00 / 15.00 arası 15 / 20 yaş arası: 15 Mayıs Cuma, Saat: 11.00 / 15.00 arası

Hangi işletme ne zaman açılıyor?

Normalleşme sürecinde de hangi işletmelerin ne zaman açılacağı da belli oldu. Buna göre tarihler şu şekilde:

Berberler: 11 Mayıs Pazartesi

11 Mayıs Pazartesi Kuaförler ve Güzellik Salonları: 11 Mayıs Pazartesi

11 Mayıs Pazartesi AVM'ler: 11 Mayıs Pazartesi

Askerlik terhis işlemleri:

Askerlik terhis işlemleri için de açıklamalar yapıldı. Tarihler şu şekilde oldu: