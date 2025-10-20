12-19 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Dizler

Dijital film ve dizi platformları Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Her hafta ülkemizden milyonlarca insanın film ve izliyor. Peki geride bıraktığımız hafta platformlarda en çok izlenen filmler ve diziler hangileriydi?
JustWatch’ın derlediği verileri kullanarak 12-19 Ekim tarihileri arasında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen film ve dizileri sizler için listeledik. Filmlerde Culpa Nuestra zirveye yerleşirken dizilerde Eşref Rüya ilk sıradaki yerini korumuş. Gelin listeye birlikte göz atalım.
Geçen hafta en çok izlenen filmler
- Culpa Nuestra - Prime Video
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video
- Culpa Tuya - Prime Video
- Culpa Mia: Londra - Prime Video
- Ne Yaptığını Biliyorum - TV+
- 10 Numaralı Kamara - Netflix
- Arıcı: Ölüm Kovanı - TV+
- Hayali - Prime Video
- Ağır İşçi - Prime Video
- Addams Ailesi - Netflix
Geçen hafta en çok izlenen diziler
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- Prens - HBO Max
- High Potential - Disney+
- The Walking Dead: Daryl Dixon - TV+
- The Last of Us - HBO Max
- Var Bunlar - TOD
- The Walking Dead - TV+, Netflix, Disney+
- Reacher - Prime Video
- Game of Thrones - HBO Max
- Spartaküs: Kan ve Kum - Prime Video & Netflix