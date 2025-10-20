12-19 Ekim 2025: Türkiye'de Geçen Hafta En Çok İzlenen Film ve Dizler

Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen film ve diziler belli oldu. İşte 12-19 Ekim tarihleri arasında en fazla ilgi gören yapımlar.

Dijital film ve dizi platformları Türkiye’de de büyük ilgi görüyor. Her hafta ülkemizden milyonlarca insanın film ve izliyor. Peki geride bıraktığımız hafta platformlarda en çok izlenen filmler ve diziler hangileriydi?

JustWatch’ın derlediği verileri kullanarak 12-19 Ekim tarihileri arasında Türkiye’de dijital platformlarda en çok izlenen film ve dizileri sizler için listeledik. Filmlerde Culpa Nuestra zirveye yerleşirken dizilerde Eşref Rüya ilk sıradaki yerini korumuş. Gelin listeye birlikte göz atalım.

Geçen hafta en çok izlenen filmler

Culpa Nuestra - Prime Video Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video Culpa Tuya - Prime Video Culpa Mia: Londra - Prime Video Ne Yaptığını Biliyorum - TV+ 10 Numaralı Kamara - Netflix Arıcı: Ölüm Kovanı - TV+ Hayali - Prime Video Ağır İşçi - Prime Video Addams Ailesi - Netflix

Geçen hafta en çok izlenen diziler