[13-20 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

[13-20 Ekim] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Borderlands 4

Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı
Borderlands 4 69.99$ 55.99$ (-%20)
Detroit: Become Human 31.99$ 6.39$ (-%80)
TEKKEN 8 39.99$ 19.99$ (-%50)
Lords of the Fallen 19.99$ 11.99$ (-%40)
Stronghold Crusader: Definitive Edition 10.49$ 8.39$ (-%20)
Feign 1.49$ 1.11$ (-%26)
Hitman: Absolution 10.49$ 1.04$ (-%90)
Trailmakers 24.99$ 16.74$ (-%33)
A Game About Digging A Hole 2.99$ 2.24$ (-%25)
Electrician Simulator 9.29$ 0.46$ (-%95)
İyi Pizza, Güzel Pizza 5.79$ 4.34$ (-%25)
Cloudpunk 10.49$ 3.67$ (-%65)
while True: learn() 7.29$ 4.44$ (-%39)
Monument Valley 7.99$ 2.79$ (-%65)
Praey for the Gods 14.99$ 5.24$ (-%65)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

