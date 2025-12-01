Tümü Webekno
Türkiye'de Geçen Ay En Çok İzlenen Filmler Açıklandı

Türkiye'de kasım ayı boyunca en çok izlenen filmler belli oldu. İşte dijital platformlarda en çok ilgi gören yapımlar.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

HBO Max, Netflix, Prime Video ve daha birçok film ve dizi platformu ülkemizde de ilgi görüyor. Birçok insan bu platformlar üzerinden boş vakitlerinde bir şeyler izliyorlar. Peki geride bıraktığımız** kasım ayında en çok hangi filmler izlendi?** Sizin için JustWatch verilerini kullanarak bu yapımları derledik.

Geçen ay da filmler için dolu dolu geçen bir ay oldu. Listeye baktığımızda Prime Video’nun Culpa Nuestra ve Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 filmlerinin zirvede yer aldığını görüyoruz. Ayrıca HBO Max’te yayımlanan Harry Potter filmleri de eski olmalarına rağmen hâlâ kullanıcıların çok ilgisini çekmeyi başarıyor.

Türkiye'de geçen ay en çok izlenen filmler

culpa

  1. Culpa Nuestra - Prime Video
  2. Dayı: Bir Adamın Hikâyesi - Prime Video
  3. Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
  4. Furiosa: Bir Mad Max Destanı - HBO Max & TV+
  5. Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1 - HBO Max & TV+
  6. Frankenstein - Netflix
  7. Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi - Netflix
  8. Dehşet Bey - Prime Video
  9. İki Dünya Bir Dilek - Prime Video
  10. Delicesine - Netflix

Öne çıkan filmler

Culpa Nuestra

Ekimde olduğu gibi kasımda da zirvede yer almayı başaran Culpa Nuestra, ilişkilerinin en kötü döneminden geçen Nick ve Noah isimli karakterlerin yaşadıkları anlatan romantik türünde bir film olarak karşımıza çıkıyor.

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2

Son 2-3 aydır üst sıralardaki yerini kaybetmeyen Prime Video filmi Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2, Uğur bayraktar imzası taşıyor. Filmde, yükselişi anlatılan Cevahir isimli kabadayının hayatı anlatılıyor.

Harry Potter ve Ateş Kadehi

Efsane fantastik seri Harry Potter'ın 4'üncü filmi olan Ateş Kadehi de listede yerini almayı başardı. Filmde, Harry Potter'ın, istemediği hâlde dünyadaki prestijli cadılık ve büyücülük okulları arasında gerçekleşen Üçbüyücü Turnuvası'na katılmasını ve sonrasında yaşananları izliyoruz.

