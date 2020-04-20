Bir YouTube kanalı, dünyanın en güçlü LED'ini test etti. 1.350 dolar fiyatıyla ve güç gereksinimleriyle kullanımı oldukça zorlu olan LED, test edildiği sırada 2 güç kaynağını patlattı.

LED'ler, teknoloji ilerledikçe daha güçlü hâle geliyor. Şu anda LED sektöründe en güçlü olduğunu iddia eden ve video çekimlerinde kullanılması için özel olarak tasarlanan COB LED bir YouTube kanalı tarafından test edildi.

Çalışması için 1.500 Watt güce ihtiyaç duyan COB LED, oldukça pahalı olan 1.350 dolarlık (9.373 TL) fiyatıyla sektöre damga vurmuş durumda. Bu LED, 5600 Kelvin gün ışığı renk ve 95 üzeri CRI (Color Rendering Index / Renk Sunum İçeriği) sunuyor. LED uzmanı olarak da bilinen DIY Perks kanalından Matt, LED'i test etmeye çalıştı ancak test sırasında 2 adet güç kaynağı patladı.

İşte 1.350 dolarlık LED'in test görüntüleri:

Böyle bir LED'i kullanırken yapılacak ilk şey, LED'in nasıl soğutulacağının bulunmasıdır. LED'ler normalde diğer ışık kaynaklarına göre daha az ısı üretir ancak bazen, özellikle de bu kadar güçlü oldukları zaman, kayda değer miktarda ısı üretebilir ve ısı, LED'lerin en büyük sorunu hâline gelir. Bu nedenle Matt, videoda kendi soğutucusunu üreterek LED'in arkasına yapıştırmış.

LED'in çalışması için 125 Amper akıma ihtiyaç duyuluyor. 12 V bir güç kaynağı kullanıyorsanız tahmin edebileceğiniz üzere bu değer, standart 12 V güç kaynaklarını yakacaktır. Teorideki bu bilgi, videoda da karşımıza çıktı.

Matt, bu yüksek değere ulaşmak için 2 adet 1.000 W'lık güç kaynağını seri olarak bağladı ancak kaynak, en az 30 V gerektiren LED'in çalışması için yeterli değildi. Bunun üzerine Matt, gerilimi daha da yükseltmek için birkaç buck boost dönüştürücü kullandı ve COB LED üzerindeki altı parçanın her birine yükü paylaştırdı. Sadece bir parça çalışırken bile ne kadar parlak ışık oluştuğu videodan görülebiliyor ancak 6 parçanın aynı anda çalışması çok fazla sayıda güç kaynağı gerektiriyor.