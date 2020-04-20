Microsoft, Windows 10 kullanıcılarının Bing’in koronavirüs bilgilendirme sayfasına kolaylıkla erişebilmeleri için işletim sisteminin arama motoruna yeni bir özellik ekledi. Windows 10 kullanıcıları, bundan böyle Windows 10’unun arama bölümü üzerinden Bing’in koronavirüs sayfasına doğrudan ulaşabilecekler.

Hemen hemen dünyadaki bütün ülkeler koronavirüs salgını ile mücadele ederken, evlerde olan insanlarda salgının gidişatı hakkında doğru bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Teknoloji şirketleri ise insanların salgınla ilgili bilgilere daha hızlı ulaşmalarını sağlamak için yeni araçlarını kullanıma sokuyorlar.

Microsoft da hazırladığı bir sayfa üzerinden koronavirüs verilerini insanlarla paylaşıyor. Bing arama motoru için hazırlanan sayfada koronavirüs vaka ve ölüm sayıları, ülkelere göre sayısal olarak gösterilmekle beraber harita üzerinde de işaretleniyor. Bing’in koronavirüs bilgilendirme sayfasında aynı zamanda koronavirüs salgını ile grafiklere ve haberlere de ulaşılabiliyor.

Bing’in koronavirüs sayfasına Windows 10’ın arama çubuğundan ulaşılabilecek

Bing’in koronavirüs bilgilendirme sayfasına şimdi Windows 10’un arama bölümünden de ulaşılabilecek. Microsoft’un sağladığı yeni bağlantı sayesinde Windows 10 kullanıcıları, arama çubuğundan koronavirüs verilerine ve haberlerine doğrudan ulaşabilecekler.

Microsoft, Windows 10’nun yeni özelliği için sunucu tarafında değişiklikleri uyguladı. Windows 10’unun yeni koronavirüs bağlantısını kullanmak için Windows 10 Ekim 2019 güncellemesine sahip olmak gerekiyor.