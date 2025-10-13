Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Windows 10 Desteği Sona Eriyor: 14 Ekim'den Sonra Windows 10 Kullananlara Ne Olacak?

Microsoft, 14 Ekim günü Windows 10 desteğini sonlandıracak. Peki bu tarihten sonra Windows 10 kullananlara ne olacak?

Windows 10 Desteği Sona Eriyor: 14 Ekim'den Sonra Windows 10 Kullananlara Ne Olacak?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

2015 yılında çıkmasıyla 10 yılı aşkın süredir kullanımda olan Windows 10 için yolu sonu artık geldi. Öyle ki Microsoft, **14 Ekim Salı **günü itibarıyla ikonik işletim sistemine destek vermeyi resmen kesecek. Bu tarih itibarıyla güncel olmak isteyen kullanıcıların, artık Windows 11’e geçmesi gerekecek.

Peki 14 Ekim 2025 tarihinden sonra Windows 10 kullananlara ne olacak? Windows 10 çalışmaya devam edecek mi? Windows 10 kullanırsanız bir sorun yaşar mısınız? Tüm bu soruların yanıtını veriyoruz.

14 Ekim 2025’te Windows 10’a ne olacak?

w

  • Yazılım güncellemeleri duracak, yeni özellik gelmeyecek
  • Güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri duracak
  • Herhangi bir sorunda teknik destek sunulmayacak

Microsoft, ömrü boyunca dünya çapında en popüler işletim sistemlerinden biri olmayı başaran Windows 10’un desteğini 14 Ekim tarihi itibarıyla kesiyor. Bu da artık gelecekte herhangi bir yeni özelliğin ve yazılım güncellemesinin gelmeyeceği anlamına geliyor. Güvenlik güncellemeleri de durduruluyor. Bunların yanı sıra artık Microsoft, yaşanan herhangi bir sorunda teknik destek vermeyi de bırakacak.

Windows 10, 14 Ekim’den sonra çalışmaya devam edecek mi?

w2

Evet, 14 Ekim tarihinden sonra bilgisayarınızda Windows 10 işletim sistemini kullanmaya devam edebileceksiniz. Öyle işletim sisteminin tamamen kapanması gibi bir durum söz konusu değil. Ancak desteklenmeyen Windows 10 sürümünü kullanmaya devam etmeniz bazı problemleri beraberinde getirebilir.

Windows 10’u kullanmaya devam ederseniz ne olur?

risk

Windows 10’u kullanmaya devam ederseniz Microsoft’un yeni işletim sistemlerine getirdiği tüm yeni özelliklerden ve dahasından mahrum kalacaksınız. Ancak daha da önemlisi güvenlik güncellemesi alamayacak olmanız ve teknik destek sunulmaması. Yani bir sorun olduğunda destek bulamayacaksınız

Güvenlik güncellemelerinin olmaması, bilgisayarınızı risklere daha açık hâle getirecek. Yani tehlikelerle karşılaşma ihtimaliniz çok artacak. Bu yüzden daha modern, daha güvenli ve verimli bir deneyim için Windows 11’e geçmeniz doğru olacaktır. Ancak istemeyenler için Windows 10 desteğini bir süre uzatmak mümkün.

Windows 10 desteğini uzatabilir misiniz?

w3

Microsoft, genişletilmiş güvenlik güncellemeleri özelliğiyle Windows 10’un güvenlik güncellemelerini 1 yıl daha uzatmanıza olanak tanıyor. Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz içeriğimizden bu yöntemin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

14 Ekim tarihinden sonra Windows 10 kullanıcılarına ne olacağıyla ilgili paylaşacaklarımız bu kadar. Daha güvenli ve modern bir deneyim için ücretsiz bir şekilde Windows 11’e geçmenizi öneriyoruz.

Microsoft Yarın Windows 10 Desteğini Sonlandıracak: İşte 1 Yıl Daha Ücretsiz Güncelleme Almak İçin Yapmanız Gerekenler Microsoft Yarın Windows 10 Desteğini Sonlandıracak: İşte 1 Yıl Daha Ücretsiz Güncelleme Almak İçin Yapmanız Gerekenler
Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Dünyanın İlk Hidrojen Yakıtlı, Otonom Traktörü: Karşınızda Kubato

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim