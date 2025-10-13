Windows 10 Desteği Sona Eriyor: 14 Ekim'den Sonra Windows 10 Kullananlara Ne Olacak?

Microsoft, 14 Ekim günü Windows 10 desteğini sonlandıracak. Peki bu tarihten sonra Windows 10 kullananlara ne olacak?

2015 yılında çıkmasıyla 10 yılı aşkın süredir kullanımda olan Windows 10 için yolu sonu artık geldi. Öyle ki Microsoft, **14 Ekim Salı **günü itibarıyla ikonik işletim sistemine destek vermeyi resmen kesecek. Bu tarih itibarıyla güncel olmak isteyen kullanıcıların, artık Windows 11’e geçmesi gerekecek.

Peki 14 Ekim 2025 tarihinden sonra Windows 10 kullananlara ne olacak? Windows 10 çalışmaya devam edecek mi? Windows 10 kullanırsanız bir sorun yaşar mısınız? Tüm bu soruların yanıtını veriyoruz.

14 Ekim 2025’te Windows 10’a ne olacak?

Yazılım güncellemeleri duracak, yeni özellik gelmeyecek

Güvenlik güncellemeleri ve hata düzeltmeleri duracak

Herhangi bir sorunda teknik destek sunulmayacak

Microsoft, ömrü boyunca dünya çapında en popüler işletim sistemlerinden biri olmayı başaran Windows 10’un desteğini 14 Ekim tarihi itibarıyla kesiyor. Bu da artık gelecekte herhangi bir yeni özelliğin ve yazılım güncellemesinin gelmeyeceği anlamına geliyor. Güvenlik güncellemeleri de durduruluyor. Bunların yanı sıra artık Microsoft, yaşanan herhangi bir sorunda teknik destek vermeyi de bırakacak.

Windows 10, 14 Ekim’den sonra çalışmaya devam edecek mi?

Evet, 14 Ekim tarihinden sonra bilgisayarınızda Windows 10 işletim sistemini kullanmaya devam edebileceksiniz. Öyle işletim sisteminin tamamen kapanması gibi bir durum söz konusu değil. Ancak desteklenmeyen Windows 10 sürümünü kullanmaya devam etmeniz bazı problemleri beraberinde getirebilir.

Windows 10’u kullanmaya devam ederseniz ne olur?

Windows 10’u kullanmaya devam ederseniz Microsoft’un yeni işletim sistemlerine getirdiği tüm yeni özelliklerden ve dahasından mahrum kalacaksınız. Ancak daha da önemlisi güvenlik güncellemesi alamayacak olmanız ve teknik destek sunulmaması. Yani bir sorun olduğunda destek bulamayacaksınız

Güvenlik güncellemelerinin olmaması, bilgisayarınızı risklere daha açık hâle getirecek. Yani tehlikelerle karşılaşma ihtimaliniz çok artacak. Bu yüzden daha modern, daha güvenli ve verimli bir deneyim için Windows 11’e geçmeniz doğru olacaktır. Ancak istemeyenler için Windows 10 desteğini bir süre uzatmak mümkün.

Windows 10 desteğini uzatabilir misiniz?

Microsoft, genişletilmiş güvenlik güncellemeleri özelliğiyle Windows 10’un güvenlik güncellemelerini 1 yıl daha uzatmanıza olanak tanıyor. Buradaki bağlantıdan ulaşabileceğiniz içeriğimizden bu yöntemin nasıl kullanıldığını görebilirsiniz.

14 Ekim tarihinden sonra Windows 10 kullanıcılarına ne olacağıyla ilgili paylaşacaklarımız bu kadar. Daha güvenli ve modern bir deneyim için ücretsiz bir şekilde Windows 11’e geçmenizi öneriyoruz.