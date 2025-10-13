Microsoft Yarın Windows 10 Desteğini Sonlandıracak: İşte 1 Yıl Daha Ücretsiz Güncelleme Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Microsoft'un yıllardır hatırlattığı o tarih geldi ve yarından itibaren Windows 10'un kullanım ömrünün sonuna geleceğiz. Peki güncelleme almaya devam etmek için ne yapmak gerekiyor?

Microsoft'un uzun süredir hatırlattığı tarih geldi çattı. 14 Ekim'den itibaren Windows 10 artık kullanım ömrünün sonuna ulaşıyor. Her ne kadar Windows 10'u bu tarihten sonra bilgisayarınızda kullanmaya devam edebilecek olsanız da varsayılan olarak önemli güvenlik güncelleştirmelerini alamayacaksınız.

Microsoft yine de, Windows 11'e geçmek istemeyenler için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri'ne kaydolunması koşuluyla bir yıl daha güncelleme alınabileceğini duyurdu. Biz de bu içeriğimizde tamamen ücretsiz bir şekilde bunu nasıl gerçekleştireceğinizi anlatacağız.

Windows 10 Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri'ne nasıl kaydolunulur?

Elbette Windows 10 kullanmaya devam etmek için bu güncellemelere ihtiyacınız yok ancak periyodik güvenlik güncellemeleri olmadan, bilgisayarınız her geçen hafta kötü amaçlı yazılımlara karşı daha duyarlı hâle gelecek.

Adım #1: Bilgisayarınızın güncel olduğundan emin olun

Bilgisayarınızın güncel olup olmadığını Ayarlar > Sistem > Hakkında bölümüne girerek öğrenebilir ve hangi sürümü çalıştırdığınızı görebilirsiniz. Mümkünse Windows 10'un en son sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Adım #2: Yönetici hesabı kullandığınızdan emin olun

Bir bilgisayarı evinizde birden fazla kişiyle paylaşıyorsanız, yönetici hesabında oturum açtığınızdan emin olun. Genellikle bu hesap bilgisayarda oluşturulan ilk hesaptır. Adın altında "Yönetici" ifadesini gördüğünüzde bunun doğru hesap olduğunu anlarsınız.

Adım #3: Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri'ne kaydolun

Ayarlar menüsünden Güncelleme & Güvenlik'i seçerek Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri'ne kaydolun. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi "Şimdi Kaydol" kayıt bağlantısına tıklayın. "Şimdi kaydol" bağlantısını göremiyorsanız, muhtemelen en son Windows 10 güncellemesine sahip değilsiniz demektir.

Adım #4: Yükseltme yönteminizi seçin

Sırada nasıl kaydolmak istediğinizi seçmek va. En kolay yol bilgisayar ayarlarınızı yedeklemektir. Ücretsizdir ancak verilerinizi yedeklemeniz gerekeceğinden biraz zaman alır. Tabii yine başlamak için yönetici hesabınızı kullanıyor olmanız gerekir. Bu aşamalardan sonra Microsoft hesabınıza giriş yapacaksınız. Dahas sonra "Genişletilmiş Güvenlik Güncellemelerini almak için bu cihazı ekleyin" yazan bir pencere açılacaktır. Kaydolmak için Cihaz Ekle'ye tıklayın.

Ve hepsi bu kadar. Artık Windows 11'e geçmek veya başka bir işletim sistemi araştırmak için 12 ayınız daha var. Gelecek yıl bu konuyla ilgili bir değişiklik olursa sizlere yine aktarıyor olacağız.

Tüm aşamaları kapsayan öğretici video: