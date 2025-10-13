Tümü Webekno
Apple, iPhone 17'yi Resmen Duyurdu: İşte Özellikleri ve Fiyatı! En Güçlü iPhone: iPhone 17 Pro Resmen Duyuruldu! Bugüne Kadarki En İnce iPhone Tanıtıldı: iPhone Air'ın Fiyatı, Özellikleri, Çıkış Tarihi Apple’ın Şimdiye Kadarki En İyi Kulaklığı AirPods Pro 3 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı! iPhone’dan MacBook’a Türkiye’de Satılan Tüm Apple Ürünlerinin Fiyatları!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Uygulama / Yazılım

Microsoft Yarın Windows 10 Desteğini Sonlandıracak: İşte 1 Yıl Daha Ücretsiz Güncelleme Almak İçin Yapmanız Gerekenler

Microsoft'un yıllardır hatırlattığı o tarih geldi ve yarından itibaren Windows 10'un kullanım ömrünün sonuna geleceğiz. Peki güncelleme almaya devam etmek için ne yapmak gerekiyor?

Microsoft Yarın Windows 10 Desteğini Sonlandıracak: İşte 1 Yıl Daha Ücretsiz Güncelleme Almak İçin Yapmanız Gerekenler
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Microsoft'un uzun süredir hatırlattığı tarih geldi çattı. 14 Ekim'den itibaren Windows 10 artık kullanım ömrünün sonuna ulaşıyor. Her ne kadar Windows 10'u bu tarihten sonra bilgisayarınızda kullanmaya devam edebilecek olsanız da varsayılan olarak önemli güvenlik güncelleştirmelerini alamayacaksınız.

Microsoft yine de, Windows 11'e geçmek istemeyenler için Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri'ne kaydolunması koşuluyla bir yıl daha güncelleme alınabileceğini duyurdu. Biz de bu içeriğimizde tamamen ücretsiz bir şekilde bunu nasıl gerçekleştireceğinizi anlatacağız.

Windows 10 Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri'ne nasıl kaydolunulur?

Genişletilmiş Güvenlik Güncelleştirmeleri

Elbette Windows 10 kullanmaya devam etmek için bu güncellemelere ihtiyacınız yok ancak periyodik güvenlik güncellemeleri olmadan, bilgisayarınız her geçen hafta kötü amaçlı yazılımlara karşı daha duyarlı hâle gelecek.

Adım #1: Bilgisayarınızın güncel olduğundan emin olun

Bilgisayarınızın güncel olup olmadığını Ayarlar > Sistem > Hakkında bölümüne girerek öğrenebilir ve hangi sürümü çalıştırdığınızı görebilirsiniz. Mümkünse Windows 10'un en son sürümüne sahip olmanız gerekiyor.

Adım #2: Yönetici hesabı kullandığınızdan emin olun

Bir bilgisayarı evinizde birden fazla kişiyle paylaşıyorsanız, yönetici hesabında oturum açtığınızdan emin olun. Genellikle bu hesap bilgisayarda oluşturulan ilk hesaptır. Adın altında "Yönetici" ifadesini gördüğünüzde bunun doğru hesap olduğunu anlarsınız.

Adım #3: Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri'ne kaydolun

Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri

Ayarlar menüsünden Güncelleme & Güvenlik'i seçerek Genişletilmiş Güvenlik Güncellemeleri'ne kaydolun. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi "Şimdi Kaydol" kayıt bağlantısına tıklayın. "Şimdi kaydol" bağlantısını göremiyorsanız, muhtemelen en son Windows 10 güncellemesine sahip değilsiniz demektir.

Adım #4: Yükseltme yönteminizi seçin

Sırada nasıl kaydolmak istediğinizi seçmek va. En kolay yol bilgisayar ayarlarınızı yedeklemektir. Ücretsizdir ancak verilerinizi yedeklemeniz gerekeceğinden biraz zaman alır. Tabii yine başlamak için yönetici hesabınızı kullanıyor olmanız gerekir. Bu aşamalardan sonra Microsoft hesabınıza giriş yapacaksınız. Dahas sonra "Genişletilmiş Güvenlik Güncellemelerini almak için bu cihazı ekleyin" yazan bir pencere açılacaktır. Kaydolmak için Cihaz Ekle'ye tıklayın.

Ve hepsi bu kadar. Artık Windows 11'e geçmek veya başka bir işletim sistemi araştırmak için 12 ayınız daha var. Gelecek yıl bu konuyla ilgili bir değişiklik olursa sizlere yine aktarıyor olacağız.

Tüm aşamaları kapsayan öğretici video:

Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor Yıllardır İstenen Bir Özellik Nihayet Windows 11'e Geliyor
Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var? Windows 11 2025 Güncellemesi Yayımlandı: Ne Gibi Yenilikler Var?
Microsoft Windows

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Renault Kampanyaları: 1,5 Milyona Megane!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Fiat Kampanyaları: Kredi Fırsatları Çok İyi!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Toyota Sıfır Otomobil Kampanyaları: Hem İndirim Hem Kredi Fırsatı!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Ekim 2025 Ford Fiyat Listesi: Focus'a Yine Zam Geldi!

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Samsung, Kendinden 10 Bin Kat Daha Büyük Modellerden Daha İyi Yapay Zekâ Geliştirdi

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Efsane Geri Döndü: 2026 Volkswagen Passat Sedan Tanıtıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim