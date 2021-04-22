15 Yıl İşe Gitmeyip 650 Bin Dolar Maaş Alan Adam

İtalya'da 66 yaşındaki bir adamın 2005 yılında bir hastanede güvenlik görevlisi olarak işe başladıktan sonra 15 yıl boyunca hiç işe gitmeyip toplamda yaklaşık 650 bin dolar maaş aldığı ortaya çıktı.

İşten kaytarma ve devamsızlık, İtalyan kamu çalışanları arasında sık görülen bir durum olsa da 66 yaşındaki Salvatore Scumace adlı bir adam, bu konuda dünya rekoru kırmış olabilir. 2005 yılında Catanzaro kentindeki Pugliese-Ciaccio Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak işe başlayan(!) Scumace, 15 yıldır işe gitmemesine rağmen toplamda 648.000 dolar tutarındaki maaşını almaya devam etti.

İtalyan basını tarafından "Devamsızların kralı" olarak lakap takılan Scumace'nin skandal devamsızlığının ortaya çıkmasının ardından hem 66 yaşındaki adam hakkında görevi kötüye kullanma, sahtecilik ve gasp suçlarından; hem de yaşları 52 ila 68 arasında değişen 6 hastane personeli ve yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili olarak ortaya atılan iddialara göre Scumace, devamsızlıklarını bildirmemesi için hastane müdürünü tehdit etmişti. Dahası, Scumace'in 15 yıl boyunca süren devamsızlık rallisi, hastanenin yeni müdürü ve insan kaynakları departmanı tarafından da fark edilmedi. Savcılık, devamsızlık skandalında hastane yönetiminin payı olabileceğinden de şüpheleniyor.