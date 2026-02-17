[17-23 Şubat] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Bu Fırsatlar Kaçmaz)

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.
Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.
Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|The Outlast Trials
|18.99$
|5.69$ (-%70)
|The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me
|24.99$
|2.49$ (-%90)
|The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
|19.99$
|1.99$ (-%90)
|The Dark Pictures Anthology: Little Hope
|12.99$
|1.29$ (-%90)
|The Dark Pictures Anthology: Man of Medan
|12.99$
|1.29$ (-%90)
|Chivalry 2
|39.99$
|7.99$ (-%80)
|Luma Island
|9.99$
|6.99$ (-%30)
|Absolum
|12.49$
|9.36$ (-%25)
|The Boss Gangster: Criminal Empire
|9.99$
|7.91$ (-%20)
|Until Dawn
|59.99$
|29.99$ (-%50)
|Jurassic Park Classic Games Collection
|14.99$
|3.74$ (-%75)
|Into the Radius 2
|18.99$
|13.29$ (-%30)
|Esports Godfather
|14.99$
|10.49$ (-%30)
|Outlast
|7.99$
|1.99$ (-%75)
|Ghost Town
|14.99$
|8.99$ (-%40)
|After Inc: Revival
|9.29$
|6.96$ (-%25)
|Rusty Lake: Roots
|3.99$
|1.35$ (-%66)
|HOT WHEELS UNLEASHED
|39.99$
|5.99$ (-%85)
|The Past Within
|5.99$
|3.95$ (-%34)
|Plague Inc: Evolved
|7.99$
|1.99$ (-%75)
Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.