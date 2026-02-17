Tümü Webekno
[17-23 Şubat] Bu Hafta Steam'de İndirime Giren Oyunlar (Bu Fırsatlar Kaçmaz)

Steam bu hafta birçok oyunda yepyeni indirimlerle karşımızda. Biz de Hafta Boyu Fırsatları kapsamında kaçırılmayacak indirimleri sizler için listeledik.

Barış Bulut

Steam'in belli başlı indirim dönemlerinin yanı sıra gerçekleştirdiği haftalık indirimlerde bu ay kaçırılmayacak birçok önemli oyun yer alıyor. Sevilen yayıncıların eşlik ettiği Hafta Boyu Fırsatları kapsamında dikkat çeken oyunları sizler için derledik.

Ülkemizde artan döviz kurları ve enflasyonun etkisiyle oyun fiyatları artık ciddi seviyelere ulaştı. Bu noktada oyun sahibi olmak için Epic Games'in dağıttığı ücretsiz oyunları ve Steam indirimlerini bekleyen oyuncular için birçok oyunda ciddi indirimler başlamış durumda.

Steam 'Hafta Boyu Fırsatları'nda indirime giren oyunlar

Oyun Normal Fiyat İndirimli Fiyat
The Outlast Trials 18.99$ 5.69$ (-%70)
The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me 24.99$ 2.49$ (-%90)
The Dark Pictures Anthology: House of Ashes 19.99$ 1.99$ (-%90)
The Dark Pictures Anthology: Little Hope 12.99$ 1.29$ (-%90)
The Dark Pictures Anthology: Man of Medan 12.99$ 1.29$ (-%90)
Chivalry 2 39.99$ 7.99$ (-%80)
Luma Island 9.99$ 6.99$ (-%30)
Absolum 12.49$ 9.36$ (-%25)
The Boss Gangster: Criminal Empire 9.99$ 7.91$ (-%20)
Until Dawn 59.99$ 29.99$ (-%50)
Jurassic Park Classic Games Collection 14.99$ 3.74$ (-%75)
Into the Radius 2 18.99$ 13.29$ (-%30)
Esports Godfather 14.99$ 10.49$ (-%30)
Outlast 7.99$ 1.99$ (-%75)
Ghost Town 14.99$ 8.99$ (-%40)
After Inc: Revival 9.29$ 6.96$ (-%25)
Rusty Lake: Roots 3.99$ 1.35$ (-%66)
HOT WHEELS UNLEASHED 39.99$ 5.99$ (-%85)
The Past Within 5.99$ 3.95$ (-%34)
Plague Inc: Evolved 7.99$ 1.99$ (-%75)

Steam Hafta Boyu Fırsatları kapsamında indirime giren oyunların tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

