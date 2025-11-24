17-24 Kasım 2025: Türkiye'de En Çok İzlenen Dizi ve Filmler

Türkiye’de de dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi kullanıcılar arasında oldukça popüler. Bu yüzden de her hafta milyonlarca insanın saatlerini bu tarz platformlarda harcadığını görüyoruz. Peki geride bıraktığımız hafta boyunca ülkemizde en çok izlenen yapımlar neler?
Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verileri kullanarak 17-24 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye’de dijital platformlar üzerinden en çok izlenen dizi ve filmleri sizler için derledik. Eşref Rüya dizi listelerinde zirveye yeniden otururken filmlerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 en üstte yer alıyor.
Geçen hafta en çok izlenen filmler
- Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video
- Culpa Nuestra - Prime Video
- Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi - Netflix
- Trump'ın Hikâyesi - TOD
- Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+
- Furiosa: Bir Mad Max Hikâyesi - HBO Max & TV+
- Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1- HBO Max & TV+
- Can Dostum - TV+
- Arkadaşlık - TOD
- Frankenstein - Netflix
Geçen hafta en çok izlenen diziler
- Eşref Rüya - Prime Video & TOD
- Prens - HBO Max
- Spartaküs: Kan ve Kum - Prime Video & Netflix
- Maxton Hall - Aramızdaki Dünya - Prime Video
- Hazbin Hotel - Prime Video
- Nereden Nereye - TV+ & TOD
- Tulsa King - TV+
- Game of Thrones - HBO Max
- The Walking Dead - TV+ & Netflix & Disney+
- High Potential - Disney+