17-24 Kasım 2025: Türkiye'de En Çok İzlenen Dizi ve Filmler

Türkiye'de geçtiğimiz hafta en çok izlenen dizi ve filmler belli oldu. İşte 17-24 Kasım tarihleri arasında en çok ilgi gören yapımlar.

Türkiye’de de dijital film ve dizi platformları tüm dünyada olduğu gibi kullanıcılar arasında oldukça popüler. Bu yüzden de her hafta milyonlarca insanın saatlerini bu tarz platformlarda harcadığını görüyoruz. Peki geride bıraktığımız hafta boyunca ülkemizde en çok izlenen yapımlar neler?

Bu içeriğimizde JustWatch tarafından hazırlanan verileri kullanarak 17-24 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye’de dijital platformlar üzerinden en çok izlenen dizi ve filmleri sizler için derledik. Eşref Rüya dizi listelerinde zirveye yeniden otururken filmlerde Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 en üstte yer alıyor.

Geçen hafta en çok izlenen filmler

Dayı: Bir Adamın Hikâyesi 2 - Prime Video Culpa Nuestra - Prime Video Lefter: Bir Ordinaryüs Hikâyesi - Netflix Trump'ın Hikâyesi - TOD Harry Potter ve Ateş Kadehi - HBO Max & TV+ Furiosa: Bir Mad Max Hikâyesi - HBO Max & TV+ Harry Potter ve Ölüm Yadigârları: Bölüm 1- HBO Max & TV+ Can Dostum - TV+ Arkadaşlık - TOD Frankenstein - Netflix

Geçen hafta en çok izlenen diziler