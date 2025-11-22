Netflix'te Şu Anda İzleyebileceğiniz En İyi Teknoloji Filmleri

Dünyanın en büyük film ve dizi platformu Netflix, birçok teknoloji temalı filme de ev sahipliği yapıyor. Sizin için şu an Netflix'ten izleyebileceğiniz en iyi teknoloji filmlerinden bazılarını derledik.

Teknolojinin hayatımızın her alanına nüfuz ettiği günümüzde, sinema dünyası da bu dijital dönüşümü beyaz perdeye taşıyabiliyor. Dijital platformlar sayesinde de hızlı bir şekilde istediğimiz an teknoloji temalı filmleri izleyebiliyoruz. Dünyanı en popüler film ve dizi platformu Netflix de bunlardan biri.

Biz de bu içeriğimizde **Netflix’te şu anda izleyebileceğiniz teknoloji ve bilim kurgu temalı filmleri **sizler için derledik. Tabii ki Netflix’te bu kategoride çok film var. Biz yüksek puanlara sahip, öne çıkan bazılarını sizlerle buluşturuyoruz. Bu filmler, teknolojiye farklı bir bakış atmanızı sağlayacak.

Netflix'ten izleyebileceğiniz teknoloji filmleri

Don’t Look Up

Leave the World Behind

They Cloned Tyrone

Okja

Ready Player One

Chappie

Total Recall

The Thirteenth Floor

Back to the Future

The Mitchells vs. the Machines

Yıl : 2021

: 2021 Yönetmen : Adam McKay

: Adam McKay Oyuncuları : Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence

: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence IMDb puanı: 7.2

İki astronomun Dünya'yı yok edecek bir kuyruklu yıldızın yaklaştığını keşfetmesi ve insanlığı uyarmak için çıktıkları medya turunu konu alan bu film, aslında keskin bir modern toplum eleştirisi. Teknoloji, bilim meraklısı bir Netflix abonesiyseniz göz atabilirsiniz.

Leave the World Behind

Yıl : 2023

: 2023 Yönetmen : Sam Esmail

: Sam Esmail Oyuncuları : Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali

: Julia Roberts, Ethan Hawke, Mahershala Ali IMDb puanı: 6.4

Lüks bir tatil evi kiralayan bir ailenin, siber saldırılar sonucu tüm teknolojik altyapının çökmesiyle yaşadığı gerilimi anlatan bir film Leave the World Behind. İnsanların internete, GPS'e ve iletişim ağlarına ne kadar bağımlı olduğunu bizlere gösteriyor.

They Cloned Tyrone

Yıl : 2023

: 2023 Yönetmen : Juel Taylor

: Juel Taylor Oyuncuları : John Boyega, Jamie Foxx, Teyonah Parris

: John Boyega, Jamie Foxx, Teyonah Parris IMDb puanı: 6,6

Beklenmedik bir üçlünün, mahallelerinde dönen karanlık bir komployu açığa çıkarmasını konu alan bu film **klonlama, zihin kontrolü **gibi konulara değinerek teknoloji meraklılarının ilgisini çekmeyi başarıyor. Hem eğleneceğiniz hem de düşüneceğiniz bir yapım diyebiliriz.

Okja

Yıl : 2017

: 2017 Yönetmen : Bong Joon Ho

: Bong Joon Ho Oyuncuları : Tilda Swinton, Paul Dano, Ahn Seo-hyun

: Tilda Swinton, Paul Dano, Ahn Seo-hyun IMDb puanı: 7,3

Büyük bir şirketin genetiğiyle oynanmış "süper domuzlar" üretmesi ve Okja adındaki bu tarz bir hayvanın, onu büyüten küçük kızdan koparılmaya çalışılmasını anlatan filmin arkasında Güney Koreli sevilen yönetmen Bong Joon Ho var. Gıda endüstrisinin geleceği ve genetik mühendisliğine değinmesiyle dikkat çekici bir film.

Ready Player One

Yıl : 2018

: 2018 Yönetmen : Steven Spielberg

: Steven Spielberg Oyuncuları : Tye Sheridan, Olivia Cooke

: Tye Sheridan, Olivia Cooke IMDb puanı: 7,4

2045 yılında geçen film, bizi insanlar kaotik gerçek dünyadan kaçıp "OASIS" adlı devasa bir sanal gerçeklik evreninde vakit geçirdiği bir dünyaya götürüyor. Sanal evrenlerin iyice yaygınlaştığı bugünlerde gelecekte olabilecekler hakkında fikir vermesiyle dikkat çeken bir yapım.

Chappie

Yıl : 2015

: 2015 Yönetmen : Neill Blomkamp

: Neill Blomkamp Oyuncuları : Hugh Jackman, Dev Patel, Sharlto Copley

: Hugh Jackman, Dev Patel, Sharlto Copley IMDb puanı: 6,8

Baskıcı bir polis gücünün robotlardan oluştuğu yakın gelecekte, çalınan ve yeniden programlanan bir polis robotunun kendi bilincini kazanmasını konu alır. Yapay zekânın günümüzdeki gelişimini düşünürsek teknoloji meraklılarının göz atması gereken bir yapım diyebiliriz.

Total Recall

Yıl : 1990

: 1990 Yönetmen : Paul Verhoeven

: Paul Verhoeven Oyuncuları : Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin

: Arnold Schwarzenegger, Sharon Stone, Rachel Ticotin IMDb puanı: 7,5

İnşaat işçisi Douglas Quaid'in, rüyalarında gördüğü Mars'a gitme hayaliyle anı yerleştiren bir şirkete başvurması ve sonrasında gerçekle hayalin birbirine girmesini anlatır. Philip K. Dick'in hikâyesinden uyarlanan film, beyin implantları ve sanal deneyimlerin gerçeklik algımızı nasıl bükebileceği üzerine kuruludur.

The Thirteenth Floor

Yıl : 1999

: 1999 Yönetmen : Josef Rusnak

: Josef Rusnak Oyuncuları : Craig Bierko, Gretchen Mol, Armin Mueller-Stahl

: Craig Bierko, Gretchen Mol, Armin Mueller-Stahl IMDb puanı: 7,0

Bir bilgisayar simülasyonunda 1937 Los Angeles'ını yaratan teknoloji şirketinde işlenen bir cinayet, kahramanımızı simülasyonun katmanları arasında bir yolculuğa çıkarır. Matrix ile aynı yıl vizyona girmesine rağmen gölgede kalan bu film, simülasyon teorisini en iyi işleyen yapımlardan biridir.

Back to the Future

Yıl : 1985

: 1985 Yönetmen : Robert Zemeckis

: Robert Zemeckis Oyuncuları : Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson

: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson IMDb puanı: 8,5

Marty McFly isimli gencin çılgın bilim insanı arkadaşı Doc Brown'ın icat ettiği ve bir DeLorean marak arabaya entegre ettiği zaman makinesiyle 30 yıl geçmişe gitmesini konu edinen Back to the Future, tarihin en ikonik filmlerinden biri. Teknolojiye ilginiz olsun olmasın kesinlikle izlemelisiniz.

The Mitchells vs. the Machines

Animasyon türünde olan bu yapım, teknoloji düşkünü bir baba ve içerik üreticisi kızının da olduğu Mitchell ailesinin, dünyayı ele geçiren yapay zeka robotlarına karşı verdiği komik mücadeleyi anlatıyor. Animasyon olmasına rağmen modern teknolojinin hayatımızdaki yerini eğlenceli bir şekilde eleştirmesiyle dikkat çekici bir yapım.

Netflix'ten şu anda izleyebileceğiniz teknoloji temalı filmleri sizler için derledik Tabii ki bunlar arasına eklenebilecek daha çok fazla film var. Sizin de önerileriniz varsa yorumlardan paylaşabilirsiniz.